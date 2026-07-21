Верховный суд подтвердил право водителей не иметь с собой бумажный полис ОСАГО

Верховный суд постановил, что водители, оформившие полис ОСАГО в электронном виде, не могут быть оштрафованы за отсутствие бумажного экземпляра страховки или ее распечатки. Это решение было принято по жалобе водителя Михаила Лопатина из Свердловской области, которого ГИБДД наказала за отказ подтвердить заключение договора ОСАГО.

19 октября 2024 года Lada Granta Михаила Лопатина остановили инспекторы. В ходе проверки сотрудники обнаружили, что у водителя нет ОСАГО. На господина Лопатина оформили протокол по ч. 2 ст. 12.3 КоАП — управление автомобилем, не имея при себе необходимых документов (штраф 500 руб.). Водитель оспорил решение в судах, утверждая, что страховка оформлена в электронном виде и он выполнил свою обязанность по страхованию гражданской ответственности. Но аргументы не сработали, и штраф отменить таким образом не удалось. Тогда Михаил Лопатин обратился с жалобой в ВС.

В постановлении ВС сказано, что действия водителя подпадают под ч. 2 ст. 12.3 КоАП только в тех случаях, когда автовладелец приобрел «бумажную» страховку, но на момент проверки полиса с собой у него не было. И при оформлении его в электронном виде отказ предъявить документ полицейскому не является правонарушением, отметил суд.

Как отметили эксперты, инспекторы не всегда могут проверить наличие полиса по номеру автомобиля через базу данных. Поэтому водители все равно должны быть готовы предъявить распечатку документа или продемонстрировать его на экране смартфона.

Подробнее — в материале «Ъ» «ОСАГО можно не возить».