Беглец пьяного свозил

Автовладелец обратился с жалобой в ВС. Тот указал на обстоятельства, которые не учли нижестоящие суды. Во-первых, на видеозаписи видно, как водитель садится за руль, а находящийся рядом инспектор ДПС ему не препятствует. Хотя, по идее, он должен был не допустить нетрезвого водителя к управлению. Во-вторых, на этой же записи видно, что колеса машины не делают даже половины оборота. ВС указал, что водитель при рассмотрении жалоб «последовательно» утверждал, что не управлял машиной. Об этом он, в частности, написал в протоколе. Приятель господина Каткова, скрывшийся с места происшествия, в мировом суде признавался, что за рулем был именно он. Нижестоящие суды не проверили все эти аргументы «надлежащим» образом, отметил ВС. Их решения были отменены, а дело отправлено на пересмотр.