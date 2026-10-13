Беглец пьяного свозил
ВС защитил водителя, лишенного прав за отказ от проверки на опьянение
13.10.2026, 09:00
Верховный суд (ВС) вынес постановление по необычному делу автовладельца из Нижнего Новгорода, которого лишили прав и оштрафовали на 45 тыс. руб. за отказ от проверки на опьянение. Проходить ее обязан каждый, кто управляет транспортным средством. Но обратившийся в ВС автовладелец машиной не управлял: он лишь сел за руль, чтобы выключить двигатель, и случайно проехал несколько метров. Инспекторы и суды сочли иначе, наказав водителя. ВС с таким подходом не согласился и отправил дело на пересмотр.
“Ъ” обратил внимание на постановление Верховного суда (ВС), в котором изложена жалоба водителя из Нижнего Новгорода Александра Каткова. 1 мая 2025 года инспекторы обнаружили его за рулем Daewoo Nexia с признаками опьянения и предложили пройти проверку на трезвость. Водитель отказался, после чего сотрудники ДПС составили протокол по ст. 12.26 КоАП (отказ от освидетельствования) и направили материал в суд. Тот лишил господина Каткова водительских прав и оштрафовал на 45 тыс. руб.
Господин Катков обжаловал решение в вышестоящих судах. В ходе рассмотрения жалобы вскрылись необычные обстоятельства произошедшего. Изначально, как утверждает Александр Катков, он находился на заднем сиденье машины, катаясь в компании друзей. За рулем Daewoo Nexia находился друг господина Каткова, и именно он — после остановки машины инспекторами — ушел в патрульную машину для проверки. В этот момент другой инспектор попросил Александра Каткова выключить двигатель машины. Автовладелец, чтобы выполнить эту просьбу, сел за руль и повернул ключ зажигания, но из-за особенности работы сигнализации двигатель не выключился. Тогда водитель попробовал заглушить мотор, поставив автомобиль на передачу и отпустив сцепление. Машина дернулась и проехала небольшое расстояние. Инспектор счел это управлением транспортным средством.
Поскольку от Александра Каткова исходил запах алкоголя, ГИБДД предложила ему пройти освидетельствование, но тот отказался. Любопытно, что к этому моменту приятель господина Каткова успел сбежать из патрульного автомобиля.
Инспекторы в суде указывали на то, что водитель, включив передачу, снял машину с ручного тормоза, а значит, собирался начать движение.
Автовладелец обратился с жалобой в ВС. Тот указал на обстоятельства, которые не учли нижестоящие суды. Во-первых, на видеозаписи видно, как водитель садится за руль, а находящийся рядом инспектор ДПС ему не препятствует. Хотя, по идее, он должен был не допустить нетрезвого водителя к управлению. Во-вторых, на этой же записи видно, что колеса машины не делают даже половины оборота. ВС указал, что водитель при рассмотрении жалоб «последовательно» утверждал, что не управлял машиной. Об этом он, в частности, написал в протоколе. Приятель господина Каткова, скрывшийся с места происшествия, в мировом суде признавался, что за рулем был именно он. Нижестоящие суды не проверили все эти аргументы «надлежащим» образом, отметил ВС. Их решения были отменены, а дело отправлено на пересмотр.
По данным ГИБДД, в 2025 году в отношении водителей было возбуждено 148 тыс. дел по ст. 12.26 КоАП (отказ от освидетельствования) и 222,9 тыс. дел по ст. 12.8 КоАП (вождение в пьяном виде). Данные за 2026 год пока не опубликованы.
«Печально, что водителю, чтобы доказать свою невиновность, пришлось обращаться в самую высокую судебную инстанцию»,— прокомментировала постановление юрист, эксперт по безопасности движения «Народного фронта» Катерина Соловьева. Судя по материалам дела, указала она, ключевую роль в этом деле сыграл «побег реального водителя».
«Вероятно, инспекторы предложили владельцу либо отыскать того, кто управлял автомобилем, либо составить протокол на господина Каткова. В итоге они выбрали второй вариант, что было ошибкой»,— предположила эксперт.
Этой версии придерживается и основатель проекта «Подслушано у ДПС», капитан ГИБДД в отставке Валентин Ильинов. «Инспекторы просто "потеряли" водителя, который каким-то образом сбежал,— считает он.— После чего они решили "оформить" человека, который глушил машину. Но чтобы признать водителя виновным в каком-либо нарушении, транспортное средство должно перемещаться в пространстве. Но оно просто дернулось — называть это "управлением" язык не поворачивается».
Газета «Коммерсантъ» №189от 13.10.2026, стр. 5