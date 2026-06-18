ГИБДД привлечет дополнительное внимание к авариям на перекрестках

Госавтоинспекция объявила о запуске социальной кампании по привлечению внимания к повышенной аварийности на перекрестках. В 2025 году, как сообщил замглавы ГИБДД России Олег Понарьин, на пересечениях дорог было зафиксировано более 40 тыс. аварий — это 30% от всех ДТП в стране. В этих происшествиях погибло около 2,5 тыс. человек и 51,5 тыс. было ранено. За пять месяцев этого года произошло 12,7 тыс. аварий на перекрестках, в результате которых 623 человека погибли и 16,3 тыс. пострадали.

Кампания будет включать просветительскую работу с детьми и подростками, тематические радио- и телепередачи, а также ролики в соцсетях. Основные мероприятия будут проводиться в 40 регионах и городах, где фиксируется наибольшее количество аварий на перекрестках, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Пензе, Ульяновске, Кургане и Екатеринбурге.

Одновременно с этим с начала года на 30% увеличилось число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ): всего произошло 1,16 тыс. таких происшествий, в которых погибли 11 человек и 1,23 тыс. пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ».

Иван Тяжлов