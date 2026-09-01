В техосмотре перетасовали все карты

ГИБДД получила новые возможности блокировать работу мошенников, оформляющих фейковый техосмотр на машины, которые никогда не проверялись. Ведомство теперь может оперативно отключать мошенников от своей информационной системы без согласования со страховщиками. Кроме того, операторов техосмотра обязали проверять при диагностике категорию, марку и модель автомобиля. Автовладельцы же получили возможность пройти ТО, не предъявляя документы на автомобиль. Нововведения защитят права водителей и обеспечат «прозрачность» процедуры ТО, пояснили в ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

1 сентября вступило в силу постановление правительства №678, меняющее правила проведения технического осмотра транспортных средств.

Усиливается борьба с мошенничеством в области ТО. Некоторые операторы техосмотра оформляют за деньги диагностические карты (ДК) на машины, которые на проверку не приезжали,— эти нарушения фиксирует полиция. Раньше, если компания в течение года допустила два нарушения, МВД направляло материалы в Российский союз автостраховщиков (РСА), который затем лишал оператора аккредитации. Затем компанию отключали от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), что делало невозможным оформление карт.

С учетом проверок РСА процесс мог занимать значительное время, в течение которого мошенник продолжал «штамповать» фейковые карты.

Теперь МВД может оперативно блокировать работу компании, не дожидаясь страховщиков. «Такая мера позволит максимально оперативно пресекать деятельность недобросовестных операторов, что сделает их деятельность финансово не выгодной,— пояснил “Ъ” директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.— Новые полномочия МВД способствуют повышению ответственности предпринимателей». Также уточнено, что ранее оформленные мошенническим способом ДК могут быть аннулированы в том числе на основании проведенных проверок органами прокуратуры и решений суда.

Другая норма 648-го постановления позволяет автовладельцам при прохождении ТО предъявлять при отсутствии свидетельства о регистрации (или ПТС) расширенную выписку из государственного реестра транспортных средств, получив ее через портал «Госуслуг» или в регистрационном подразделении ГИБДД. Это сделано для того, чтобы проверку могли пройти автовладельцы, потерявшие документы.

С 2022 года регулярный ТО обязателен только для такси, грузовиков и автобусов. Владельцы легковых авто проходят техосмотр только при смене собственника (при условии, что машины старше четырех лет) и внесении изменений в конструкцию машины. За январь—июль 2026 года ТО прошли 5,3 млн транспортных средств (из них 3,8 млн — легковые авто), что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В России, по данным РСА, работает 3,5 тыс. операторов техосмотра.

Еще одно изменение касается проверок приезжающих на ТО такси. Такие автомобили должны проходить проверку ежегодно, а если машина старше пяти лет — то раз в шесть месяцев. С 1 сентября оператор сможет проверить машину по базе данных Минтранса и выяснить, что на диагностику приехало именно такси, а не обычный «гражданский» автомобиль. Если информация подтвердится, то диагностическая карта будет оформлена на полгода.

Расширен перечень обязанностей операторов. Раньше эксперт перед осмотром проверял VIN, номера кузова, рамы и кабины, сверяя эти данные с документами на автомобиль. Теперь нужно будет проверить еще госномер, марку, модель и категорию транспортного средства. Если выявлено несоответствие, оператор откажет в прохождении ТО, внося соответствующую запись в ЕАИСТО с указанием причины. Возможно, что на практике с этой нормой будут возникать сложности, не исключены даже споры с автовладельцами, так как нередко документы на транспортные средства оформляются с ошибками (категория может не соответствовать реальной и т. д.), отмечает глава юридического направления ассоциации операторов техосмотра «Ермак» Александр Васильев.

Еще изменение связано с ужесточением правил применения передвижных диагностических линий (ПДЛ), представляющих собой мобильные пункты прохождения техосмотра. Такие линии сегодня используют 283 оператора. Теперь применять ПДЛ допускается только в тех субъектах, где не хватает стационарных пунктов ТО (нормативы обеспеченности рассчитывает каждый регион по правительственной методике). Кроме того, теперь оператор должен согласовывать с регионом точный график и места работы ПДЛ с указанием координат.

«Вступившие в силу изменения позволят защитить право операторов, соблюдающих законодательство в сфере техосмотра, на добросовестную конкуренцию, а также права владельцев транспортных средств по проведению ТО в установленном порядке,— пояснили в ГИБДД России.— Изменения обеспечат прозрачность процедуры технического осмотра и контроль за деятельностью операторов».

Иван Буранов