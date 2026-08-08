Водителям оставляют права на рамки

Нельзя лишать прав водителей, использующих магнитные крепления автомобильного номера,— соответствующее разъяснение Верховный суд (ВС) направит нижестоящим судебным инстанциям. Некоторые региональные суды и прокуратуры считают, что факт наличия такого крепления можно трактовать как применение устройства, позволяющего скрыть номер. В ВС тем не менее считают, что санкции можно применять только при наличии доказательств, что магнит использовался для ухода от штрафов за нарушения под камерами. Однако такие рамки могут применяться для быстрого снятия номеров и в других целях — в некоторых случаях это необходимо во время езды по бездорожью или для рекламных съемок, объясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Позиция Верховного суда по поводу применения ст. 12.2 КоАП в отношении автовладельцев, использующих способ крепления номеров при помощи магнитной рамки, изложена в ответе на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова.

В статье закреплены наказания за нарушение правил эксплуатации автомобильных номеров. Пункт 2.1 предполагает лишение прав на 1,5 года за применение устройств, позволяющих скрыть номера. Под устройствами, как правило, понимаются электрические рамки, которые прячут государственные регистрационные знаки (ГРЗ) при проезде под камерами с пульта из салона — так водители пытаются избежать штрафов.

Обычно ГРЗ устанавливают с помощью болтов и пластиковой рамки — магнитные же демонтаж упрощают.

Популярность последних растет: в апреле 2026 года, по данным «Яндекса», доля запросов со словами «магнитная рамка для номера» среди всех запросов была вдвое выше, чем годом ранее (их цена на маркетплейсах — 1,5–2 тыс. руб.).

Однако применение магнитов периодически расценивают как попытку скрыть номера — и автовладельцев лишают прав по п. 2.1 ст. 12.2 КоАП.

На это еще в 2024 году обратил внимание Ярослав Нилов и обратился за разъяснениями в МВД. Там не нашли состава правонарушения в использовании магнитных рамок. Более того, ГИБДД направила соответствующие разъяснения в регионы, но споры это не прекратило. В начале 2026 года в сети обсуждался случай, когда без прав из-за магнитной рамки осталась известный екатеринбургский блогер Светлана Бонос (Света Ананас). Ярослав Нилов вновь обратился за разъяснениями — уже в прокуратуру Свердловской области. Там заявили, что судебная практика квалифицирует применение магнитов как использование устройств для сокрытия номеров, сославшись на постановления нескольких кассационных судов общей юрисдикции 2025–2026 годов.

После этого депутат обратился в ВС, и тот в ответе напомнил, что уже разъяснял этот вопрос в постановлении пленума. Нарушением считается использование «механизмов, приборов и приспособлений», препятствующих распознаванию ГРЗ, только в случае, если суд установил, что это устройство в принципе обладает «свойствами», позволяющими скрывать номер или мешающими распознаванию. Поскольку случаи наказания автовладельцев за магнитные рамки без установления этих свойств все еще фиксируются, в ближайшем квартальном обзоре судебной практики ВС даст дополнительные разъяснения.

Проблема в позиции инспекторов на местах, которые считают, что магниты автоматически означают намерение автовладельца избежать штрафа, пояснил “Ъ” глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

«По такой же логике можно говорить, что раз у тебя максимальная скорость на спидометре 200 км/ч, то ты с такой скоростью всегда ездишь,— говорит он.— Все-таки иметь возможность совершить правонарушение и совершить — разные вещи». Магниты, поясняет эксперт, используются при рекламных съемках автомобилей (во время которых ГРЗ нужно снять или установить другой). Другая ситуация — во время езды по бездорожью в лесу, где из-за тряски номера могут оторваться: магнитные держатели позволяют снять заранее номер перед поездкой. Александр Шумский также отмечает, что болты стандартных креплений часто ржавеют и водители не могут снять номер перед дальнейшей продажей. Крепление с магнитами эту проблему решает. Дополнительные разъяснения ВС споры должны снять, надеется господин Шумский. Для закрепления судебной практики по-хорошему должно быть заключение независимого эксперта, который подтвердит или опровергнет, что магниты применяются для ухода от ответственности, отмечает президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. «Лично мне кажется, что это все больше используется не для красоты и съемок, а все-таки для ухода от штрафов»,— резюмирует эксперт.

Иван Буранов