Экзаменам на права подкрутили сроки

С сегодняшнего дня начинают действовать новые правила приема экзаменов на водительские права. Срок, в течение которого ГИБДД назначает проверку практических навыков вождения — так называемого города, уменьшен с 6 месяцев до 60 дней. А если попытки сдать «город» заняли более полугода с момента проверки «теории», то ее придется проверять заново. Использование скрытых микрофонов и камер на тестировании теперь грозит аннулированием результатов — и пересдача в этом случае возможна только через год.

Полицейским придется побыстрее принимать экзамен по вождению

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Полицейским придется побыстрее принимать экзамен по вождению

12 мая вступает в силу новая редакция постановления правительства №1097, где прописаны правила проведения экзаменов в ГИБДД и выдачи водительских удостоверений.

Главное нововведение — сокращение срока, в течение которого Госавтоинспекция назначает практическую часть теста. Раньше на это отводилось шесть месяцев с момента сдачи «теории» — конкретную дату определяло подразделение полиции. Теперь предельный срок сокращен до 60 дней. Это потребовалось для «исключения фактов затягивания сроков сдачи экзамена», поясняли ранее в МВД.

Исполнительный директор Федерации автошкол Татарстана Елена Витюгова считает сокращение сроков пересдачи экзаменов «правильным и хорошим» решением.

«Конечно, хотелось бы, чтобы сроки были еще меньше,— отмечает эксперт.— Но если выпускник хорошо учился и ему дали полный объем знаний, то думаю, что за два месяца он навыки не потеряет. Тем более что курсанты перед сдачей экзамена обычно берут дополнительные занятия».

Как сообщал “Ъ”, в начале 2026 года во многих регионах гражданам приходилась три-четыре месяца ожидать допуска до практического экзамена — об этом, в частности, рассказывала глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. По словам экспертов, проблема была вызвана дефицитом экзаменаторов ГИБДД в регионах, хотя Госавтоинспекция официально это не признавала. Впрочем, глава МВД Владимир Колокольцев много лет заявляет о дефиците кадров в полиции. Министр говорил об этом, в частности, в начале марте 2026 года на итоговой коллегии МВД. Елена Зайцева отмечает, что проблема с экзаменаторами сейчас постепенно решается — дополнительные сотрудники, по ее информации, уже появились в некоторых региональных подразделениях.

Одновременно с этим вступающее в силу постановление ужесточает и правила переэкзаменовки. Если гражданин пытался несколько раз сдать «город» и с момента сдачи «теории» прошло более полугода, то теоретическую часть экзамена надо будет сдать заново. Уточнены и последствия, которые наступают для граждан, использующих на экзамене «средства связи, фото, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительную технику, справочные материалы». Речь идет о скрытых микрофонах или камерах, с помощью которых пытаются дистанционно получить ответы от «помощников».

Отныне при выявлении «гаджета» на экзамене результаты теста будут аннулированы, а пересдача будет назначена не раньше чем через год (остальные не сдавшие «теорию» могут пересдать ее уже через семь дней).

Число случаев, когда будущие водители пытаются обманом сдать экзамен, растет, поясняли ранее в МВД. В мае 2026 года во Владимирской области за использование скрытого микрофона и камеры был осужден гражданин по статье 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации): суд назначил ему штраф в размере 70 тыс. руб. Осудили также и «напарника», диктовавшего ответы по радиосвязи из припаркованной у здания ГИБДД машины.

Следующий этап реформы образования водителей — запуск федерального рейтинга автошкол, который будет публиковаться на сайте ГИБДД в открытом доступе. При составлении рейтинга ведомство будет обращать внимание на долю выпускников, сдавших экзамены с первой попытки, и на аварийность по вине выпускников конкретной автошколы. Новая система обострит конкуренцию между организациями и повысит качество обучения, пояснял ранее замглавы МВД Игорь Зубов. Необходимый для запуска рейтинга закон был принят Госдумой в 2025 году и вступает в силу 28 мая 2026 года. Весь следующий год ГИБДД будет собирать и обрабатывать данные для составления рейтинга. Конкретная дата его запуска пока не называлась — судя по логике закона, это произойдет в начале 2027 года.

Госавтоинспекция ранее неоднократно высказывала претензии к качеству подготовки будущих водителей. Данные за 2025 год показали, что россияне стали немного успешнее сдавать на права. По итогам года из 3,28 млн экзаменов по «теории» и 3 млн в «городе» с первого раза было сдано соответственно 42,9% (против 37,8% в 2024 году) и 19,5% (против 13,9% в 2024 году).

Иван Буранов