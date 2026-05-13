Госдума упростила проверки пьяных водителей

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в КоАП, упрощающие проверки водителей на опьянение. Теперь оформление некоторых документов станет для инспекторов необязательным. Отметку об отстранении и задержании машины с указанием даты, времени и места можно будет ставить в других документах, например в протоколе о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее инспекторы, подозревающие гражданина в нетрезвом вождении (по запаху изо рта, покраснению лица и другим признакам), обязаны были отстранить его от управления авто. Сотрудники ДПС составляли протокол, а водителя направляли на проверку к инспектору или врачу. Отдельно составлялся протокол о перемещении машины на штрафстоянку.

По данным МВД, составление одного протокола занимает у инспектора в среднем пять минут. Отказ от оформления только одного протокола сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тыс. рабочих часов в год и деньги, которые тратят власти на приобретение бланков, поясняли в правительстве.

