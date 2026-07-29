Планшеты дорогам не помеха

Верховный суд (ВС) подтвердил незаконность использования инспекторами планшетов для штрафования водителей за парковку в запрещенных местах. Поводом послужила жалоба водителя из Саратовской области, которого оштрафовала ГИБДД за стоянку под запрещающим знаком. Суды в регионах не защитили автомобилиста, но высшая судебная инстанция штраф отменила. Инспектор самостоятельно выбирает, на какую машину навести камеру, а это не является автоматическим режимом фиксации, решил ВС. Впервые суд высказал эту позицию в 2019 году, но, несмотря на это, в регионах все еще продолжают использовать планшеты для оформления «автоматических» штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание на публикацию в картотеке Верховного суда постановления по жалобе водителя из Саратовской области Андрея Рожкова, который был оштрафован ГИБДД в июле 2024 года за парковку машины под знаком «Остановка запрещена». «Письмо счастья» господин Рожков получил по почте, без составления протокола — такая схема применяется при работе автоматических камер. Нарушение зафиксировал инспектор Регионального навигационно-информационного центра с помощью планшета модели «Паркнет-М». Господин Рожков пытался обжаловать штраф в судах, сославшись на то, что съемка на планшет не должна приравниваться к работе обычной камеры. Суды оснований для отмены штрафа не нашли, сославшись на ответ из ГИБДД, в нем инспекторы предъявили сертификат планшета, в котором говорится, что переносной компьютер является средством автоматической фиксации.

Однако ВС занял позицию водителя, сославшись на собственное постановление пленума 2019 года. В нем сказано, что оператор не должен воздействовать на камеру и она должна быть размещена в стационарном положении на столбе, опоре или внутри машины. Если одно из этих условий не выполняется, фотография может быть приобщена к делу, но протокол или постановление должны вручить нарушителю лично.

Сотрудник региональной инспекции Саратовской области вручную наводил планшет на машины, и это не является автоматической фиксацией, постановил ВС, в связи с чем наложенный на Андрея Рожкова штраф был отменен.

Планшеты для фиксации нарушений применяются с 2015 года. Впервые их стали использовать столичные власти, разработав аппаратного-программный комплекс «Помощник Москвы», который используется для выявления нарушений правил стоянки. Позже практику переняли регионы. После выхода постановление пленума ВС многие граждане и компании стали обжаловать штрафы за парковку. Практика сложилась разнообразная. Где-то суды в регионах сразу идут навстречу автовладельцам, отменяя штрафы. Где-то автовладельцам приходится идти в ВС. Последний периодически напоминает о своей позиции, отменяя штрафы, но происходит это редко. В 2024 году ВС отменил штраф за парковку по жалобе водителя из Саратовской области на работу комплекса «Паркнет».

Позиция ВС основана на соблюдении принципа неотвратимости наказания и исключении коррупции при нарушении ПДД, объяснила “Ъ” юрист и эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева. «Когда человек пользуется планшетом или телефоном, то он произвольно выбирает, кого сфотографировать»,— отмечает она. Госпожа Соловьева удивилась, что регионы, зная позицию ВС, продолжают выносить штрафы, которые можно «отменить».

В ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений) уверены, что планшеты применять законно и необходимо. Софт переносных устройств автоматически определяет координаты машин, нарушающих правила стоянки: камера фиксирует правонарушения и передает данные о них в инспекцию. К тому же в ГОСТе 2016 года, указывают в ОКО, сказано о существовании «автоматических носимых средств фотовидеофиксации», функция которых заключается в «обеспечении контроля за движением в течение ограниченного промежутка времени», при этом стационарная установка их необязательна. В ассоциации также обратили внимание на то, что планшеты стоят дешевле традиционных стационарных камер, в результате регионы тратят гораздо меньше средств на администрирование нарушений.

Иван Буранов