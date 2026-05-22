Дорожные штрафы побудут пока у ГИБДД

Госдума отклоняет законопроект о передаче регионам полномочий по самостоятельной — без участия ГИБДД — фиксации нескольких десятков составов нарушений правил дорожного движения, включая превышение скорости и проезд на красный свет. Поправки к КоАП были предложены правительством РФ еще в 2015 году, приняты в первом чтении в 2017 году и с тех пор находились без движения. Спустя почти десять лет депутаты решили, что документ потерял «актуальность». Правительство с этой позицией согласилось и законопроект отзывает.

В четверг, 21 мая, в Госдуме прошло заочное заседание комитета Госдумы по госстроительству. В повестку был включен проект поправок к КоАП, предусматривающий возможность передачи московским властям прав по самостоятельному администрированию некоторых нарушений ПДД без участия ГИБДД. Комитет рекомендовал отклонить поправки в связи с «потерей актуальности».

Механизм передачи полномочий регионам по фиксации правонарушений и вынесению штрафов власти придумали в 2012 году для разгрузки ГИБДД и повышения эффективности контроля.

Были приняты поправки к КоАП, разрешающие Москве самостоятельно выявлять, эвакуировать припаркованные под запрещающим знаком машины и штрафовать автовладельцев. С 1 ноября 2013 года эти нарушения в столице администрирует Московская административная дорожная инспекция. Аналогичные права впоследствии получили власти Санкт-Петербурга, Севастополя и Московской области.

В 2015 году правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче полномочий по администрированию — с помощью камер — уже 38 составов (включая превышение скорости, проезд на красный свет и т. д.) столичным властям. Законопроект приняли в первом чтении в декабре 2017 года.

Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, выступая тогда в Госдуме, пояснял: деньги от штрафов идут в региональные бюджеты, а значит, администрировать нарушения должны регионы сами.

Планировалось, что ко второму чтению полномочия передадут еще 30 субъектам: для этого им нужно будет заключить соглашения с МВД.

В течение девяти лет проект находился без движения, каких-либо новостей о его доработке из Госдумы не поступало. Сейчас в нижней палате парламента решили, что проект «потерял актуальность»,— об этом сказано в заключении думского комитета по госстроительству, с которым ознакомился “Ъ”. Этой же позиции придерживается и правительство РФ, позиция кабмина направлена в Госдуму.

«В настоящее время сформированы новые подходы к вопросу наделения субъектов соответствующими федеральными полномочиями»,— говорится в заключении, но о чем конкретно идет речь — не сказано. Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников (ЕР) обращает внимание, что за прошедшие годы в КоАП были внесены разные поправки, в результате законопроект требует «значительной доработки». Правительство, следует из материалов к комитету, документ предлагает отозвать. Окончательную судьбу поправок комитет предлагает обсудить на пленарном заседании Госдумы 26 мая.

Столичные власти ранее неоднократно говорили о важности получения полномочий. Об этом заявлял, в частности, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью “Ъ” (см. “Ъ” от 15 января 2018 года). В столичном дептрансе отзыв поправок не комментируют.

Знакомый с ситуацией источник “Ъ” говорит о «принципиальной» позиции МВД никаких новых полномочий по фиксации составов в регионы не передавать.

Защищавший в 2017 году законопроект Александр Горовой, напомним, был освобожден от должности первого замглавы МВД 12 марта 2026 года.

По данным ГИБДД, в 2025 году по результатам работы автоматических камер было возбуждено 214,2 млн дел (из них в Москве — 37,7 млн дел) в отношении автовладельцев, выписано штрафов на общую сумму 205,8 млрд руб. (из них в Москве — на сумму 39,4 млрд руб.).

Иван Буранов