В Екатеринбурге предложили запретить мигрантам водить общественный транспорт

В ГИБДД Свердловской области предложили запретить некоторым категориям мигрантов работать водителями в общественном транспорте, такси и грузоперевозках. Об этом заявил замначальника отдела надзорной деятельности свердловской ГИБДД Александр Порубенко.

«В очередной раз совместно с подразделениями по вопросам миграции, с инспекцией по труду мы предлагаем исключить работу водителей-иностранцев по определенным категориям. Данный документ будет рассматриваться в рабочем порядке в текущем месяце. В последующем будет передан доклад уже губернатору»,— заявил господин Порубенко на экстренном совещании ГИБДД с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков (цитата по E1.RU).

В регионе рассматривают запрет мигрантам работать водителями в регулярных перевозках пассажиров, заказных перевозках пассажиров и перевозках опасных грузов. Такие меры уже приняли в нескольких российских регионах, отметил господин Порубенко. По его словам, инспекторы разработали инициативный документ, который рассмотрит комиссия под руководством замгубернатора.

10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, после которого автобус съехал с дороги и въехал в толпу пешеходов. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. По версии следствия, ДТП спровоцировал водитель автобуса, 49-летний водитель-иностранец, который проехал на запрещающий сигнал светофора.