В Екатеринбурге предложили запретить мигрантам водить общественный транспорт
В ГИБДД Свердловской области предложили запретить некоторым категориям мигрантов работать водителями в общественном транспорте, такси и грузоперевозках. Об этом заявил замначальника отдела надзорной деятельности свердловской ГИБДД Александр Порубенко.
«В очередной раз совместно с подразделениями по вопросам миграции, с инспекцией по труду мы предлагаем исключить работу водителей-иностранцев по определенным категориям. Данный документ будет рассматриваться в рабочем порядке в текущем месяце. В последующем будет передан доклад уже губернатору»,— заявил господин Порубенко на экстренном совещании ГИБДД с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков (цитата по E1.RU).
В регионе рассматривают запрет мигрантам работать водителями в регулярных перевозках пассажиров, заказных перевозках пассажиров и перевозках опасных грузов. Такие меры уже приняли в нескольких российских регионах, отметил господин Порубенко. По его словам, инспекторы разработали инициативный документ, который рассмотрит комиссия под руководством замгубернатора.
10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, после которого автобус съехал с дороги и въехал в толпу пешеходов. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. По версии следствия, ДТП спровоцировал водитель автобуса, 49-летний водитель-иностранец, который проехал на запрещающий сигнал светофора.
Инициатива ГИБДД Свердловской области о запрете некоторым категориям мигрантов работать водителями общественного транспорта, такси и грузоперевозок не является уникальной. Аналогичные меры уже действуют в нескольких российских регионах. Например, с января 2024 года такой запрет введён в Магаданской области, а с конца июня — в Воронежской области. В Челябинской области с начала 2024 года мигрантам запретили водить такси, маршрутки и автобусы. В Калужской области подобный указ действовал ещё с февраля 2022 года. В Санкт-Петербурге к властям также обращались с просьбой ввести запрет на работу иностранных граждан водителями общественного транспорта из-за жалоб на опасное вождение, плохое знание русского языка и хамство.
Подобные ограничения направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок и обеспечение более квалифицированных кадров в этой сфере. Некоторые регионы, помимо запретов для водителей, также вводят ограничения на другие виды трудовой деятельности для мигрантов, работающих по патентам. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с 2019 года иностранные граждане с патентами не могут работать в производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах. В то же время, существуют опасения относительно нехватки кадров в транспортной сфере, которую необходимо решать повышением зарплат и привлечением граждан РФ.