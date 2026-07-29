Водителям добавили дисциплины

В первом полугодии 2026 года ГИБДД зафиксировала в регионах более 104 млн нарушений правил дорожного движения — это на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В половине регионов показатель вырос, а в отдельных субъектах федерации — существенно: в Тамбовской и Вологодской областях — втрое, а в Краснодарском крае — почти вдвое. Эксперты объясняют тренд увеличением числа дорожных камер и введением новых ограничений на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

МВД опубликовало в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru) данные о нарушителях ПДД за первые шесть месяцев 2026 года. Всего зафиксировано более 104,3 млн нарушений, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 96,5 млн было выявлено с помощью камер (в этом случае штрафы направлялись автовладельцам), а 7,7 млн — инспекторами при дорожном контроле. В статистику МВД также попали нарушения, совершенные пешеходами (494,3 тыс.) и пассажирами (83,4 тыс.).

Число нарушений росло как минимум последние 20 лет с момента начала применения ГИБДД первых дорожных камер. Перелом тренда произошел в 2025 году, после того как вступили в силу поправки к КоАП, ужесточившие штрафы в ряде случаев. За превышение скорости на 20–40 км/ч стали штрафовать на 750 руб. (562,5 руб. со скидкой в 25% за «быструю» уплату) вместо прежних 500 руб. (250 руб. со скидкой в 50%). По итогам 2025 года водительская дисциплина улучшилась на 9%, до 232 млн случаев (см. “Ъ” от 2 февраля 2026 года), однако в 2026 году темпы несколько сбавились.

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Во многих регионах количество нарушений все-таки увеличивается, отмечает глава рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов. Его версия подтверждается данными МВД: более чем в половине регионов этот показатель рос в первые полгода. Лидерами по динамике стали Тамбовская, Вологодская области и Краснодарский край (см. рисунок). Скорее всего, это связано с увеличением парка камер (по итогам прошлого года он расширился на 500 штук, до 32,5 тыс., данные за 2026 год отсутствуют), а также с введением новых ограничений на дорогах, предполагает эксперт. «Очень много знаков “50 км/ч” появилось на региональных дорогах, особенно в районе автобусных остановок. Это видно невооруженным взглядом,— обращает внимание господин Шкуматов.— Думаю, что чем дальше, тем больше будет штрафов». Нижегородская, Новгородская, Московская, Рязанская области и другие регионы, отметим, уже объявили о планах установить новые комплексы в 2026–2028 годах.

«Резкий рост» числа нарушений в отдельных регионах во многом связан с развитием систем автоматического контроля, подтверждают в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений).

«Важно понимать, что комплексы не “создают” нарушения, а делают видимыми те, что раньше оставались незамеченными. Рост числа постановлений после расширения сети — это не ухудшение ситуации на дорогах, а более объективная ее картина,— обращают внимание в ассоциации.— Современные комплексы — это не про штрафы, а про сохраненные жизни: водители понимают неотвратимость ответственности, меняют поведение — и за этим следует снижение смертности».

В некоторых субъектах федерации количество нарушений за последние шесть месяцев стало меньше: лидерами по снижению стали Рязанская и Ивановская области, Тува и Москва. При этом столица за год переместилась с первого места на второе по числу нарушений ПДД. По итогам первого полугодия показатель составил 12,2 млн, что на 5,4 млн меньше, чем годом ранее. Сейчас первое место занимает Московская область — там водители совершили за полгода 13,6 млн нарушений.

Иван Буранов