Движение обезопасили новым планом

Строительство новых дорог, использование беспилотников для контроля движения, ужесточение наказания за езду без прав и в нетрезвом виде, усиление проверок пользователей каршеринга — эти и другие меры предлагаются в новом федеральном плане по сокращению смертности на дорогах до 2036 года. Документ разработан правительством в развитие президентской стратегии повышения безопасности дорожного движения. Отвечать за реализацию плана будут региональные власти, МВД, Минтранс, Росавтодор, Минэкономики и другие органы власти.

Об утверждении «плана реализации» президентской стратегии повышения безопасности движения сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства 21 мая. Цель документа — сократить к 2030 году смертность в авариях в полтора раза и к 2036 году — вдвое (по сравнению с 2023 годом), снизив экономический ущерб от аварийности. Опубликованное распоряжение содержит список решений и мероприятий, примерные сроки их реализации и ответственные за это ведомства.

Документ, который изучил “Ъ”, занимает 75 страниц и содержит 266 пунктов. Михаил Мишустин в своем выступлении подчеркнул «инфраструктурную» часть плана.

«Особое внимание уделено расширению опорной сети дорог и модернизации инфраструктуры. В первую очередь речь о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта»,— сообщил Михаил Мишустин.

В документе представлены, в частности, намерения властей оснастить дороги разделителями встречных потоков, реконструировать участки трасс (расширив их с двух до четырех полос), построить новые надземные пешеходные переходы и путепроводы через железные дороги.

Отдельная часть плана посвящена профилактике. Часть мероприятий сформулирована несколько обтекаемо: например, «стимулирование граждан к законопослушному и безопасному поведению при участии в движении». Некоторые пункты уже были обнародованы властями — в частности, введение регистрации электросамокатов или запрет движения питбайков по дорогам общего пользования.

При этом есть разделы, представляющие особый интерес.

Власти хотят «проработать вопрос» введения усиленных санкций за повторную езду на автомобиле без удостоверения, в том числе уголовную ответственность за неоднократное нарушение.

Сейчас наказание за это нарушение закреплено в ст. 12.7 КоАП, максимальная санкция — штраф до 100 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 200 часов. Также планируется обязать граждан, лишенных прав (в частности, за пьянку), при возврате удостоверения проходить проверку знаний ПДД и медицинское освидетельствование.

Будет обсуждаться механизм, исключающий уход от наказания нарушителей в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Сегодня он составляет два-три месяца для большинства нарушений. Не исключено усиление наказания для родителей за нарушение несовершенными детьми ПДД (например, если ребенок сел за руль мопеда без прав). Сейчас за это применяется ст. 5.35 КоАП, штраф — до 2 тыс. руб.

Упоминается разработка единого порядка использования беспилотных летательных аппаратов для мониторинга движения. Такая практика существует в регионах с 2022 года: беспилотники фиксируют с воздуха различные нарушения, в том числе выезд на встречку и превышение скорости. Автоматических штрафов с «воздуха» пока не выносят.

Будут определены «критерии» применения на транспорте алкозамков (устройства, блокирующие запуск двигателя, если водитель пьян) и систем типа «Антисон», которая контролирует состояние автомобилистов через специальные датчики положения глаз.

Перспектива применения алкозамков обсуждается более десяти лет, в 2023 году начал действовать ГОСТ на эти устройства, пока он необязателен к применению. Системы типа «Антисон» уже применяются некоторыми автопредприятиями, в том числе в «Мосгортрансе».

Отдельные пункты плана посвящены праворульным автомобилям. Сейчас на учете их более 2,5 млн (3,6% всего автопарка). ГИБДД собирается провести «комплексное исследование рисков» участия этого транспорта в движении, а также проработать «вопрос о целесообразности» разработки отдельных программ обучения таких водителей. В стратегии сказано, что эти машины создают больший риск аварий, а на фоне санкций и повышения утильсбора фиксируется рост импорта «праворулек». По данным «Автостата», с января по октябрь 2025 года жители России ввезли в страну 185,6 тыс. праворульных автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее.

Прием экзаменов на права планируют автоматизировать с помощью новых «аппаратно-программных комплексов». В этом году также хотят «актуализировать» экзаменационные задачи по теории вождения, чтобы будущие водители не зазубривали ответы.

Кроме того, разрабатывается система поэтапного допуска к управлению транспортом для начинающих водителей. МВД предлагало разрешить несовершеннолетним, успешно сдавшим экзамены в ГИБДД, управлять автомобилем с опытным водителем еще в 2019 году.

МВД, судя по всему, планирует активнее использовать в своей работе ИИ, в частности, при профилактике ДТП, мониторинге транспортных потоков и для оформления зафиксированных камерами нарушений. Эта технология уже применяется в ряде регионов, в частности в Москве.

На обсуждение вынесут систему «верификации» пользователей каршеринга через единую биометрическую систему (для проверки личности пользователей сервиса и наличия водительских прав), а также введение ответственности каршеринговых компаний за неиспользование таких технологий. При этом в плане не сказано, как именно это будет работать.

Власти намерены дополнительно проанализировать пути миграции животных для определения мест, где нужно установить дополнительные заграждения вдоль трасс.

Помимо этого, будет организован централизованный учет сведений об автомобилях с иностранными номерами.

Подробности этого пункта плана в тексте не приводятся. Также планируется усовершенствовать требования безопасности, предъявляемые к ретроавтомобилям, выпущенным в обращение 30 или более лет назад.

Сколько конкретно денег потребуется на реализацию плана, в распоряжении не упомянули. Но указано, что федеральные и региональные органы исполнительной власти не должны выходить за бюджет, предусмотренный для них на соответствующий финансовый год. Заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин, выступая 21 мая в Общественной палате, сообщил, что в подготовке документа участвовало «огромное количество» федеральных органов власти, субъектов и общественных организаций.

Иван Буранов