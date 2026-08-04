В 2026 году популярность оформления аварий без ГИБДД выросла меньше чем на 1%

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) по запросу “Ъ” предоставили актуальную статистику оформления аварий без участия ГИБДД (европротокол). За шесть месяцев 2026 года автовладельцы подали в страховые компании 446,6 тыс. заявлений по европротоколу против 422,5 тыс. за аналогичный период 2025 года. При этом страховщики за этот период выплатили более 35,3 млрд руб. пострадавшим в ДТП водителям, которые воспользовались упрощенным порядком оформления ДТП.

Популярность европротокола в целом по РФ за год почти не изменилась (доля заявлений выросла меньше чем на 1%), но в ряде регионов заметно снизилась. В этих субъектах было много мошенников, которые обманом добивались от страховщиков выплат за ДТП, поясняют страховщики — таких случаев стало меньше, что отразилось и на статистике. По мнению экспертов, популярность протокола может вырасти, если изменить законодательство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европротокол стремится к стабильности».