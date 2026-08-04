В 2026 году популярность оформления аварий без ГИБДД выросла меньше чем на 1%
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) по запросу “Ъ” предоставили актуальную статистику оформления аварий без участия ГИБДД (европротокол). За шесть месяцев 2026 года автовладельцы подали в страховые компании 446,6 тыс. заявлений по европротоколу против 422,5 тыс. за аналогичный период 2025 года. При этом страховщики за этот период выплатили более 35,3 млрд руб. пострадавшим в ДТП водителям, которые воспользовались упрощенным порядком оформления ДТП.
Популярность европротокола в целом по РФ за год почти не изменилась (доля заявлений выросла меньше чем на 1%), но в ряде регионов заметно снизилась. В этих субъектах было много мошенников, которые обманом добивались от страховщиков выплат за ДТП, поясняют страховщики — таких случаев стало меньше, что отразилось и на статистике. По мнению экспертов, популярность протокола может вырасти, если изменить законодательство.
Подробнее — в материале «Ъ» «Европротокол стремится к стабильности».
В 2025 году доля заявлений по европротоколу в общем числе заявлений по ОСАГО составила 41%, увеличившись на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. В некоторых регионах, таких как Приморский край (71,1%), Новосибирская область (64,6%) и Самарская область (51,6%), популярность европротокола значительно выше среднего по стране. При этом на Камчатке этот показатель составлял 8,4%, а в Ненецком автономном округе — 19,9%.
По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2023 году доля оформляемых без вызова ГИБДД мелких аварий составляла 34%, снизившись с пиковых 40% в 2021 году. Основными причинами падения популярности европротокола страховщики называют рост мошенничества, а также недоверие водителей к системе и опасения, что выплаты не покроют подорожавший ремонт.
Законодательные инициативы направлены на повышение привлекательности европротокола: в 2025 году был одобрен закон, увеличивающий минимальную сумму возмещения при разногласиях между участниками ДТП с 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Кроме того, ведется работа по расширению возможностей оформления извещений о ДТП через приложения страховых компаний с передачей данных на портал Госуслуг, что должно оптимизировать процесс и сократить случаи мошенничества.