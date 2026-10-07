Экзамен в камерной обстановке

Так, по сравнению с прошлым годом процент сдачи теории увеличился, то есть это говорит, что и в автошколах лучше готовят, и сами кандидаты подходят к этому ответственно. В принципе этот процент должен еще расти. Все принятые меры за время реформы тоже сказываются на статистике аварийности начинающих водителей, которая за 10 лет снизилась на 70%».