Экзамен в камерной обстановке
Как изменится порядок сдачи теории в ГИБДД
07.10.2026, 16:58
Теорию на водительские права будут сдавать под усиленным контролем. С 1 марта кандидатов начнут фотографировать прямо во время экзамена. В аудиториях также установят оборудование для аудио- и видеозаписи. Камеры должны видеть рабочие места, экзаменатора и тех, кто сдает тест. Так хотят бороться со списыванием и случаями, когда на экзамен вместо кандидата приходит другой человек.
Впрочем, подобные нарушения пока не носят массового характера. Так что новые меры вряд ли заметно повлияют на общий процент сдачи, считает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева:
«В последнее время участились случаи, когда используются какие-то миникамеры, мининаушники. Необходимо было ответить на этот вызов, поэтому с 1 марта вступают в силу новые правила. И тем, кто нормально готовится, учится и собирается реально опираться на свои знания при сдаче теории, нечего бояться. А в отношении тех, кто каким-то странным способом хочет сдать на права, будут эти нарушения фиксировать.
Когда обнаруживается, что человек недобросовестно сдает экзамен, то он с него удаляется. Пересдача возможна только через 12 месяцев. Но поскольку все-таки эти случаи немассовые в процентном соотношении, то никаким образом на общие показатели это не повлияет.
Так, по сравнению с прошлым годом процент сдачи теории увеличился, то есть это говорит, что и в автошколах лучше готовят, и сами кандидаты подходят к этому ответственно. В принципе этот процент должен еще расти. Все принятые меры за время реформы тоже сказываются на статистике аварийности начинающих водителей, которая за 10 лет снизилась на 70%».
С марта изменится и порядок работы с медсправками. Приносить документ в ГАИ отдельно будет не нужно, если сведения уже есть в федеральном реестре. МВД сможет получить их в электронном виде.