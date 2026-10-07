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Радио «Ъ FM»

Экзамен в камерной обстановке

Как изменится порядок сдачи теории в ГИБДД

07.10.2026, 16:58
Теорию на водительские права будут сдавать под усиленным контролем. С 1 марта кандидатов начнут фотографировать прямо во время экзамена. В аудиториях также установят оборудование для аудио- и видеозаписи. Камеры должны видеть рабочие места, экзаменатора и тех, кто сдает тест. Так хотят бороться со списыванием и случаями, когда на экзамен вместо кандидата приходит другой человек.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Впрочем, подобные нарушения пока не носят массового характера. Так что новые меры вряд ли заметно повлияют на общий процент сдачи, считает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева:
«В последнее время участились случаи, когда используются какие-то миникамеры, мининаушники. Необходимо было ответить на этот вызов, поэтому с 1 марта вступают в силу новые правила. И тем, кто нормально готовится, учится и собирается реально опираться на свои знания при сдаче теории, нечего бояться. А в отношении тех, кто каким-то странным способом хочет сдать на права, будут эти нарушения фиксировать.

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Когда обнаруживается, что человек недобросовестно сдает экзамен, то он с него удаляется. Пересдача возможна только через 12 месяцев. Но поскольку все-таки эти случаи немассовые в процентном соотношении, то никаким образом на общие показатели это не повлияет.
Так, по сравнению с прошлым годом процент сдачи теории увеличился, то есть это говорит, что и в автошколах лучше готовят, и сами кандидаты подходят к этому ответственно. В принципе этот процент должен еще расти. Все принятые меры за время реформы тоже сказываются на статистике аварийности начинающих водителей, которая за 10 лет снизилась на 70%».

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С марта изменится и порядок работы с медсправками. Приносить документ в ГАИ отдельно будет не нужно, если сведения уже есть в федеральном реестре. МВД сможет получить их в электронном виде.
ГИБДД
Транспорт

Авторы

  • Андрей Дубков
    Андрей Дубков
    редактор