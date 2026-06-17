У крымчан конфисковали более 50 мотоциклов и мопедов
В первый день ограничений на использование мототехники в Крыму Госавтоинспекция забрала на штрафстоянку 59 мототранспортных средств. Об этом сообщили в МВД республики.
По данным правоохранителей, за минувшие сутки на всей территории полуострова выявили 181 нарушение правил дорожного движения, связанных с использованием мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Среди нарушителей 37 человек не имели водительских прав, 28 водителей были несовершеннолетними. В результате рейда у граждан изъяли 59 двухколесных транспортных средств, поместив их на спецстоянку.
«В отношении всех нарушителей составлены административные материалы, по результатам которых будут приняты соответствующие решения. Законные представители подростков также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей»,— уточнили в республиканском МВД.
16 июня глава Крыма Сергей Аксенов ввел ограничения на передвижение мототехники с 22:00 до 6:00 утра. По его словам, это необходимо для обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. По мнению местных властей, шум от данного вида транспорта мешает силам ПВО выявлять и отражать атаки украинских беспилотников.
Ограничения на использование мототехники в Крыму, введенные Сергеем Аксеновым для обеспечения общественной безопасности и защиты объектов от беспилотников, являются частью более широкой тенденции по усилению контроля за этим видом транспорта в России. Власти нескольких регионов и Госдума уже давно обсуждают необходимость ужесточения правил для мототранспорта, особенно питбайков, которые часто используются подростками. Отсутствие обязательной регистрации и необходимой документации делает питбайки трудноотслеживаемыми и опасными для дорожного движения, что приводит к росту ДТП с их участием.
В связи с этим Минтранс и МВД разрабатывают изменения в Правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях, которые включают прямой запрет на использование питбайков на дорогах общего пользования, возможность конфискации техники у нарушителей и ужесточение ответственности для родителей несовершеннолетних водителей. Кроме того, правоохранительные органы все чаще используют беспилотники для фиксации нарушений ПДД, а силовым ведомствам по всей стране уже разрешено пресекать движение любых беспилотников в зоне их ответственности.