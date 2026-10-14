На встречке меньше поводов для лишений
ВС обнародовал данные о наказанных судами водителях
14.10.2026, 09:00
В России постепенно сокращается число автомобилистов, которых суды привлекают к ответственности за выезд на встречную полосу. Так, в 2025 году санкции коснулись 115 тыс. водителей — это на 9% меньше, чем в 2024 году. Опрошенные “Ъ” эксперты по-разному объясняют эту тенденцию. Одни говорят о росте культуры вождения, другие — о влиянии повышенных штрафов и сокращении числа инспекторов ГИБДД на дорогах.
Судебный департамент Верховного суда (ВС) опубликовал отчет о работе судов общей юрисдикции при рассмотрении в 2025 году дел об административных правонарушениях. Документ содержит данные о водителях, к которым суды применили санкции за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления.
По ч. 4 ст. 12.15 КоАП (то есть за впервые совершенный выезд на встречную полосу) наказали 115,8 тыс. граждан — на 9% меньше, чем в 2024 году. 105 тыс. автомобилистов были оштрафованы, 9,9 тыс.— лишены водительских прав. За повторное нарушение (ч. 5 ст. 12.15 КоАП) наказали 10,2 тыс. водителей — на 10% меньше, чем годом ранее. Эта динамика совпадает с данными ГИБДД по аварийности. Число ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, в 2025 году уменьшилось на 8,1%, до 9,8 тыс. В этих происшествиях погибло 3,3 тыс. человек, еще 16,7 тыс. получили ранения.
Руководитель рабочей группы «Народного фронта» «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов объясняет тенденцию несколькими причинами. Во-первых, по мнению эксперта, меняется культура вождения. «В этом году я проехал почти всю европейскую часть страны и не встретил ни одного автомобилиста, который бы выезжал или пытался выехать на встречную полосу,— рассказывает господин Шкуматов.— Хотя еще пять-десять лет назад ситуация была совсем иной. Дорожное движение становится гораздо более спокойным».
Большинство водителей, которых все-таки привлекают к ответственности за такое нарушение, совершают его из-за случайных ошибок, уверен эксперт.
Во многих регионах меняется организация движения: разметки и разделительные барьеры, препятствующие выезду на встречную полосу, встречаются чаще на дорогах, добавляет юрист Лев Воропаев. По его мнению, на статистику могло повлиять и сокращение числа инспекторов ГИБДД на дорогах — из-за этого нарушения выявляют реже. О дефиците кадров в органах полиции МВД сообщает регулярно.
Число водителей, повторно наказанных за выезд на полосу встречного движения, в целом остается примерно одинаковым из года в год — около 10 тыс. человек, обращает внимание Петр Шкуматов. «Скорее всего, это дорожные маргиналы, которые будут нарушать и неадекватно вести себя на дороге в любом случае, несмотря на любые виды наказания,— считает он.— Основная борьба должна быть направлена на них».
Определенную роль сыграло и незначительное повышение штрафа за выезд на встречную полосу, предполагает Лев Воропаев. Напомним, что с 1 января 2025 года штраф был увеличен с 5 тыс. до 7,5 тыс. руб.
Отчет судебного департамента ВС содержит данные и по другим составам 12-й «водительской» главы КоАП. Так, за вождение в состоянии опьянения суды за год наказали 142,1 тыс. водителей, за оставление места ДТП — 41,2 тыс., за повторный проезд на красный свет — 5 тыс. Есть и составы, по которым суды практически никого не наказывают. Например, за превышение скорости более чем на 60 км/ч в 2025 году суды привлекли к ответственности всего 8 автомобилистов против 12 в 2024 году. За повторное нарушение скоростного режима в прошлом году никого не оштрафовали и не лишили водительских прав.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 5