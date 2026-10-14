На встречке меньше поводов для лишений

По ч. 4 ст. 12.15 КоАП (то есть за впервые совершенный выезд на встречную полосу) наказали 115,8 тыс. граждан — на 9% меньше, чем в 2024 году. 105 тыс. автомобилистов были оштрафованы, 9,9 тыс.— лишены водительских прав. За повторное нарушение (ч. 5 ст. 12.15 КоАП) наказали 10,2 тыс. водителей — на 10% меньше, чем годом ранее. Эта динамика совпадает с данными ГИБДД по аварийности. Число ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, в 2025 году уменьшилось на 8,1%, до 9,8 тыс. В этих происшествиях погибло 3,3 тыс. человек, еще 16,7 тыс. получили ранения.