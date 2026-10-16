ТАСС: сотрудники ГИБДД с весны 2027 года смогут лишать водителей прав
С 1 марта 2027 года сотрудники ГИБДД получат право прекращать действие водительских прав, сообщает ТАСС. Юрист Лев Воропаев пояснил агентству, что это станет возможным благодаря тому, что ГИБДД будет в реальном времени получать от медицинских организаций информацию о противопоказаниях к управлению транспортом.
Если информация о противопоказаниях поступит в отношении кандидата в водители, ему откажут в выдаче удостоверения, рассказал господин Воропаев. Водителю, уже имеющему права, в такой ситуации дадут три месяца на медицинское освидетельствование и комиссионное обследование. «Если подтвердится данное заболевание, то ему прекратят право управления автомобилем в автоматическом режиме», — отметил юрист.
В МВД при этом опровергли сообщения о том, что сотрудники смогут самостоятельно лишать водителей прав. В ведомстве заявили, что лишение права управления транспортным средством является одним из видов административного наказания и назначается судом. Возврат водительского удостоверения осуществляется только после сдачи теоретического экзамена. Что касается возвращения автомобилистам водительских прав, действие которых сотрудники ГИБДД прекращают по медицинским показаниям, производится после устранения факторов, выявленных в ходе освидетельствования.
«Прекращение права управления транспортным средством не означает лишения права управления транспортным средством», — заявили ТАСС в министерстве.
В новость внесены изменения в 13:55 мск. Добавлены пояснения МВД.