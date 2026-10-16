ТАСС: сотрудники ГИБДД с весны 2027 года смогут лишать водителей прав

В МВД при этом опровергли сообщения о том, что сотрудники смогут самостоятельно лишать водителей прав. В ведомстве заявили, что лишение права управления транспортным средством является одним из видов административного наказания и назначается судом. Возврат водительского удостоверения осуществляется только после сдачи теоретического экзамена. Что касается возвращения автомобилистам водительских прав, действие которых сотрудники ГИБДД прекращают по медицинским показаниям, производится после устранения факторов, выявленных в ходе освидетельствования.