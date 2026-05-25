Предел разрешенной скорости увеличат на трех российских трассах

Уже в конце этого года Росавтодор может повысить скорость на участках «Тавриды» в Крыму до 110 км/ч. Увеличение лимита ожидается и на трассах М-3 «Украина» и М-4 «Дон», сообщили «Ъ» в «Автодоре».

По данным «Автодора», сейчас 33% всей сети госкомпании (общей протяженностью 1,97 тыс. км) функционирует «в повышенном» скоростном режиме. В планах — повышение скоростного режима до 110 км/ч на участках М-3 «Украина» (65–124-й км) и на М-4 «Дон» (933–1024-й км) после завершения реконструкции.

ПДД разрешают устанавливать лимит 130 км/ч по решению владельца дороги и ГИБДД на любой магистрали, но по факту это практикуется только «Автодором». Регионы менять разрешенную скорость не спешат. С начала года на региональной сети в 47 городских и муниципальных округах ведомство установило 4,5 тыс. знаков, ограничивающих скорость до 20, 40, 50 и 70 км/ч.

Подробности — в материале «Ъ» «Автотрассы готовят к взлету».