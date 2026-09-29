ГИБДД ускоряет проверку автошкол

МВД меняет систему контроля за автошколами с помощью нового ведомственного приказа. Образовательные организации обяжут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории: в этом случае ГИБДД будет проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Также устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми автошколами, совместно использующими учебные площадки, машины и классы. Подготовлены и некоторые послабления: не прошедшие первую проверку в ГИБДД организации смогут пройти повторную в течение трех месяцев — сейчас на это отводится до полугода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Алпаткин / ТАСС Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

МВД разместило для обсуждения на regulation.gov.ru проект изменений в ведомственный приказ №50, в котором прописан порядок проверки учебно-материальной базы автошкол — учебных площадок, транспортных средств, классов и так далее — на соответствие установленным законодательством требованиям. По результатам такой проверки ГИБДД выдает специальное заключение, без которого ни одна автошкола не имеет права работать или выходить на рынок. За выдачу заключения взимается госпошлина в размере 15 тыс. руб.

В проекте приказа запланированы некоторые смягчения. Одно из них касается случаев, когда автошкола не прошла проверку и не получила заключение ГИБДД. В этом случае можно устранить нарушение и пройти повторную проверку. Но предельный срок, который отводится Госавтоинспекции на эту операцию, сейчас составляет шесть месяцев, а в проекте он сокращается до трех.

Для бизнеса это хорошая новость, пояснила “Ъ” президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева: пока автошкола ждет повторной проверки, если срок ранее выданного заключения истек, она простаивает и терпит убытки.

«В идеальной ситуации нужно, конечно, сразу подготовиться и получить заключение с первого раза. Но это не всегда и не у всех получается»,— говорит госпожа Шутылева.

Автошколы, претендующие на успешное прохождение проверки, должны будут сообщать ГИБДД об использовании технологий дистанционного обучения. Возможность их применения появилась еще весной в приказе Минпросвещения №505 (см. “Ъ” от 2 марта). Речь идет о специальном программном обеспечении, с помощью которого можно преподавать теорию. Цифровая платформа дает возможность преподавателям общаться с учениками, а также обеспечивает учет посещаемости и успеваемости. Проверяя выполнение требований к платформе и программному обеспечению, ГИБДД будет сверять название программы и ее номер с данными в Едином реестре российского ПО. Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева видит в этом определенные риски, поскольку некоторые автошколы давно используют собственное программное обеспечение, но в госреестре оно не зарегистрировано, а процесс регистрации может быть сложным.

Сетевые автошколы по новому приказу должны будут сообщать ГИБДД о том, что реализуют образовательные программы именно в сетевой форме.

Речь идет об организациях, которые совместно используют оборудование. Например, у одной есть учебная площадка, у другой — помещения с учебными классами, у третьей — учебные автомобили. Многие автошколы давно работают в сетевой форме, пояснила “Ъ” Елена Зайцева, но из-за того, что эта возможность не была прописана в приказе, ГИБДД порой отказывалась согласовывать таким организациям материально-учебную базу. Поправками этот пробел закрывается.

По данным на конец 2024 года (более свежие данные еще не публиковались), в РФ работало 7,5 тыс. автошкол. По данным за восемь месяцев 2026 года, в РФ произошло 4,3 тыс. ДТП по вине водителей со стажем вождения до двух лет — на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В проекте приказа планируется прописать, что все оформленные в ходе проверок ГИБДД документы — заключения, акты и решения — будут загружаться в Федеральную информационную систему ГИБДД. Сейчас в электронном виде собрана только часть этих документов, а часть по-прежнему остается на бумаге.

Иван Буранов