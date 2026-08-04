Европротокол стремится к стабильности

За первое полугодие 2026 года, по данным Российского союза автостраховщиков, страховщики выплатили более 35,3 млрд руб. пострадавшим в ДТП водителям, решившим оформить аварию без ГИБДД. Популярность европротокола в целом по РФ за год почти не изменилась (доля заявлений выросла меньше чем на 1%), но в ряде регионов заметно снизилась. В этих субъектах было много мошенников, которые обманом добивались от страховщиков выплат за ДТП, поясняют страховщики — таких случаев стало меньше, что отразилось и на статистике. По мнению экспертов, популярность протокола может вырасти, если изменить законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) по запросу “Ъ” предоставили актуальную статистику оформления аварий без участия ГИБДД (европротокол). За шесть месяцев 2026 года автовладельцы подали в страховые компании 446,6 тыс. заявлений по европротоколу против 422,5 тыс. за аналогичный период 2025 года. Их доля относительно общего числа заявлений, поданных в системе ОСАГО, выросла с 40,6% до 41,4%.

«Это означает фактическую стабилизацию доли автовладельцев, которые доверяют процедуре оформления аварий и используют ее в случае ДТП»,— пояснили “Ъ” в союзе. При этом страховщики за этот период выплатили более 35,3 млрд руб. пострадавшим в ДТП водителям, которые воспользовались упрощенным порядком оформления ДТП.

Европротокол существует с 2009 года и применяется в случаях, если в аварии нет пострадавших, в ДТП участвовало не более двух машин и у обоих автовладельцев есть ОСАГО. Не вызывая ГИБДД, пострадавший в аварии автовладелец вправе получить компенсацию ущерба на сумму до 400 тыс. руб., но только при отсутствии разногласий между водителями и при фотофиксации обстоятельств происшествия в специальном мобильном приложении. При разногласиях лимит снижается до 200 тыс. руб., если нет разногласий и фотографий, лимит уменьшается до 100 тыс. руб. А при разногласиях и отсутствии снимков европротокол не оформляется.

Власти много лет борются за то, чтобы водители при мелких авариях не вызывали ГИБДД. Для МВД важно, чтобы инспекторы не отвлекались на мелкие инциденты и концентрировались на существенных — к примеру, на ДТП с пострадавшими или выявлении пьяных за рулем. До 2023 года доля оформляемых европротоколом аварий росла, затем динамика замедлилась (см. “Ъ” от 27 апреля 2024 года) и сейчас стабилизировалась на уровне 40%.

За первое полугодие 2026 года в ряде регионов число заявлений, поданных для урегулирования убытков европротоколом, сократилось. Так, в Новосибирской области показатель уменьшился на 24,4% год к году, Карачаево-Черкесии — на 18,9%, Дагестане — на 15,5%, Хабаровском крае — на 10,4%, Ингушетии — на 8,2%.

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«В течение длительного времени эти регионы имели высокий уровень недобросовестных практик. Имелись признаки того, что страховое мошенничество с использованием европротокола приводило к повышению уровня выплат»,— пояснили в РСА. Из-за этого был усилен контроль за такими страховыми случаями, отмечает союз, что привело к сокращению числа недобросовестных оформлений европротокола.

В некоторых субъектах федерации, наоборот, наблюдается заметный рост популярности упрощенки. Во Владимирской области число урегулированных без ГИБДД убытков возросло на 19,7%, в Калужской — на 14%, Московской — на 13,5%.

«В этих регионах созданы нормальные условия для осуществления ОСАГО, происходит рост доверия автовладельцев к страховщикам. Первые добросовестно оформляют извещения о ДТП, выполняют фотофиксацию данных об аварии, а вторые выплачивают именно столько, сколько определено законом»,— поясняют в РСА. Лидерами по приросту урегулированных без участия ГИБДД убытков стали новые регионы: Запорожская область (+150%), Херсонская область (+78%) и ЛНР (+73%).

Доля оформляемых европротоколом аварий вряд ли превысит 50% в обозримом будущем, считает руководитель рабочей группы «Народного фронта» «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Чтобы увеличить показатель, надо достаточно серьезно вмешиваться в параметры системы ОСАГО, а для того чтобы аварии с крупным ущербом тоже оформлялись по европротоколу, нужно увеличивать лимиты с нынешних 400 тыс. руб. хотя бы до 1 млн руб.»,— говорит Петр Шкуматов.

В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах меньше людей пользуются упрощенным порядком оформления ДТП, обращает внимание эксперт. «В структуре парка этих городов преобладают более дорогие и более новые машины,— поясняет господин Шкуматов.— Владельцы таких автомобилей заранее предполагают, что ущерб от аварий может быть выше 400 тыс. руб., и страхуются от возможных проблем, вызывая на место аварии ГИБДД».

Иван Буранов