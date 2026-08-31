Правительство разрешило предъявлять QR-коды вместо бумажных прав и СТС
Правительство России разрешило предъявлять водительские права и свидетельства о регистрации (СТС) в электронном виде. Это следует из постановления правительства.
Как уточнили в Минцифры России, документы можно будет предъявить в формате QR-кода в мессенджере «Макс». Электронную версию можно будет использовать по желанию наравне с бумажной. «Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере Мах будет реализована в ближайшие месяцы»,— отметили в пресс-службе Минцифры.
Функционал предъявления электронных документов в виде QR-кода также есть в приложении «Госуслуги.Авто», запущенном в 2021 году. Его разработали Минцифры и ГИБДД. Сперва в виде QR-кода были только СТС, в 2022 году кодами стали шифровать и права. Поправки об изменении статуса электронных документов разрабатывались c 2023 года.
МВД России разработало поправки в Правила дорожного движения (ПДД), которые приравняют электронные водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) к бумажным документам. Эти изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством и цифровизацию системы безопасности дорожного движения. До этого, 9 декабря 2025 года, Минцифры представило проект постановления, позволяющий предъявлять в электронном виде не только водительские документы, но и свидетельства о рождении, пенсионные удостоверения и студенческие билеты.
Юридически возможность использования QR-кода паспорта действует с 30 сентября 2025 года, например, для прохода на мероприятия с возрастными ограничениями, покупки товаров «18+», входа в офисные центры с пропускной системой и при отправке или получении посылок. Новое постановление Минцифры, если оно будет подписано, расширит применение QR-кодов на водительские документы для предъявления сотрудникам ГИБДД, а также на студенческие билеты для подтверждения статуса студента.
Эта инициатива Минцифры является реализацией указа президента №695 от 18 сентября 2023 года, который предусмотрел возможность предоставления гражданами сведений из «Госуслуг» вместо бумажных документов в ряде случаев, определенных правительством по согласованию с ФСБ. Успех нововведения будет зависеть от синхронной работы госорганов, банков и учебных заведений, а также от надежной технологической инфраструктуры и понятной коммуникационной кампании.