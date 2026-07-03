В Петербурге могут воссоздать существовавший в СССР «женский взвод» ДПС

Управление Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассмотрит идею воссоздать женское подразделение дорожно-патрульной службы. Об этом сообщил замглавы управления региональной ГИБДД Антон Ахминов. По его словам, сейчас в ДПС по Ленобласти работает одна женщина.

«Санкт-Петербург имеет хорошую такую практику историческую, у нас в свое время был целый взвод женский. Сейчас уже, увы, эта практика ушла. С точки зрения медийного фактора и приятного лицезрения у водителей — наверное, я буду за. Мы, кстати, рассмотрим это предложение — я думаю, есть смысл восстановить историю и создать такое женское подразделение»,— сказал господин Ахминов ТАСС.

Так называемый «женский батальон» был создан в ленинградской ГАИ в конце 1970-х годов. В ДПС работали около 100 женщин. Эксперимент был прекращен в том числе потому, что многие сотрудницы уволились по семейным обстоятельствам.