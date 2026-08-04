Верховный суд вышел за пределы круга

Верховный суд (ВС) встал на защиту подмосковного водителя, которого оштрафовали за отказ уступить дорогу грузовику на перекрестке. Суды нижестоящих инстанций, рассматривая жалобу автомобилиста, изучили видеозапись, схему ДТП и показания участников аварии, но не нашли противоречий, оставив штрафное постановление в силе. Однако ВС обратил внимание на существенные разночтения. Водители утверждали, что столкнулись на круговом перекрестке, в то время как в схеме ГИБДД машины изображены на прямой дороге. Оштрафованный автомобилист заявил, что ехал прямо и не совершал маневров, но нижестоящие суды это даже не проверили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Опубликованное в картотеке Верховного суда постановление касается дела подмосковного водителя Станислава Шияна, оштрафованного 19 августа 2023 года ГИБДД на 500 руб. за отказ пропустить грузовик на перекрестке, который имел преимущество в движении, согласно ПДД. В результате нарушения произошла авария.

Господин Шиян обжаловал решение в Одинцовском районном суде. Он утверждал, что двигался на круговом перекрестке и занял крайний правый ряд. Грузовик, который также двигался по кругу, внезапно решил съехать из левого ряда направо, что спровоцировало ДТП. Водитель утверждал, что двигался в своей полосе, не перестраивался и правила не нарушал. Инспекторы ГИБДД привели контраргумент: водитель большегруза заявил, что выехал на круг по внутреннему кольцу, начал перестраиваться на внешний ряд, увидел в зеркале Nissan Станислава Шияна, остановился, чтобы пропустить его, но тот с разгона врезался в левую дверь грузовика. Суд ссылался на видеозапись с камеры наблюдения и схему ДТП от инспекторов, но не нашел оснований не доверять этим доказательствам. Позицию впоследствии подтвердили вышестоящие инстанции, включая Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Тогда Станислав Шиян обратился в Верховный суд. Судья Сергей Кузьмичев отметил, что выводы городского суда противоречат материалам дела.

По схеме ДТП столкновение произошло не на кругу, а на прямолинейном участке дороги — причем оба автомобиля находились друг за другом в крайнем правом ряду. Однако судья городского суда описал ДТП как произошедшее именно на кольце.

Кроме того, на видеозаписи видно, что грузовик действительно преградил путь машине Станислава Шияна, и никаких маневров он не совершал. Эти обстоятельства суды не оценили. Также при обжаловании господин Шиян представил фото с места инцидента, но суды апелляционной и кассационной инстанций не дали им правовой оценки, нарушив требования КоАП об исследовании всех доказательств. Мособлсуд и Первый кассационный суд общей юрисдикции не стали проверять доводы жалобы, сославшись на то, что они направлены на переоценку фактов. Однако речь шла не о переоценке, а о серьезных противоречиях между видео, схемой и показаниями.

Дело о правонарушении возвращено на пересмотр в Одинцовский городской суд, которому предстоит заново изучить видеозапись, сопоставить ее со схемой происшествия и дать правовую оценку действиям обоих водителей. Юрист и эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева отмечает, что городские суды зачастую сами до конца не понимают ПДД и не пытаются вникнуть в обстоятельства дела, доверяя ГИБДД, хотя обязаны это делать. Станиславу Шияну повезло, что Верховный суд начал разбираться в вопросе и заметил расхождения между схемой и показаниями.

Иван Буранов