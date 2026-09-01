Права домашнего хранения

Российские водители в скором времени смогут предъявлять ГИБДД сгенерированный в MAX QR-код вместо бумажного свидетельства о регистрации (СТС) и водительского удостоверения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Желающим воспользоваться новой опцией недостаточно будет просто установить MAX — нужно еще и создать в приложении цифровой ID. Эксперты обращают внимание на то, что предложенная система не сможет работать в условиях, когда на дороге нет связи, а значит, споры между водителями и ГИБДД в этом случае неизбежны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Возможность предъявления электронных документов до сих пор существовала только в приложении «Госуслуги.Авто» (запущено в 2021 году). Сначала в виде QR-кода были только свидетельства о регистрации, а в 2022 году кодами стали шифровать и водительские права. Все это время сохранялась обязанность водителей предъявлять по требованию инспекторов оригиналы документов, а если автомобилисты отказывались это делать, инспектор мог оштрафовать на 500 руб. В прошлом году по поручению правительства были разработаны поправки к ПДД, в которых МВД предложило мессенджер MAX в качестве способа проверки документов, при этом QR-код юридически приравнивался к ним. Как поясняло ведомство, изменения направлены на «упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию отношений, связанных с безопасностью движения». Спустя год поправки подписал премьер Михаил Мишустин, соответствующее постановление было опубликовано на pravo.gov.ru 31 августа. Дополнительных комментариев в МВД или Минцифре не предоставили.

Для того чтобы предъявить цифровые права через нацмессенджер, пользователю потребуется создать в приложении цифровой ID, пояснили “Ъ” в пресс-службе MAX. После этого в мессенджере необходимо открыть соответствующий раздел, выбрать вкладку «Авто», нажать на «Водительское удостоверение» (или СТС) и показать QR-код, а инспектору — отсканировать его.

По итогам августа ежедневная аудитория MAX превысила 88 млн человек, цифровой ID есть у 9 млн из них. С его помощью сегодня можно заселиться в отель без паспорта, подтвердить возраст в магазине (при покупке алкоголя) или получить льготы, например, при покупке транспортных билетов.

Знакомый с ситуацией источник “Ъ” говорит, что техническая возможность генерации QR-кода для показа водительских документов уже существует, но нужно время на развертывание инфраструктуры, чтобы инспекторы смогли считывать коды с помощью планшетов.

«Смысла в нововведении не вижу, удобство это очень условное,— считает капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта "Подслушано у ДПС" Валентин Ильинов.— Принципиальной разницы во времени между тем, чтобы достать водительское удостоверение и показать его в MAX, нет. Зато в последнем случае у инспектора возникнет явно больше поводов для сомнений и дополнительной проверки. Не удивлюсь, если через некоторое время в сети начнут продавать приложения, мимикрирующие под MAX, и с их помощью будут пытаться показывать инспекторам левые удостоверения».

Эксперт напоминает, что интернет есть далеко не на всех дорогах и никто не может гарантировать генерацию QR-кода в MAX.

На возможные проблемы при разработке постановления указывало и МВД, рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Одна из проблем в том, что при отсутствии интернета инспектор сможет продиктовать номер прав по рации дежурному ГИБДД (чтобы проверить действительность документов), но сверить фотографию в документах с личностью водителя за рулем не сможет.

Иван Буранов