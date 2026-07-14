Чисто семейный бизнес

Суд в Курске отменил незаконную приватизацию муниципального предприятия по уборке городских улиц. Причиной стали нарушения законодательства: по заниженной почти на 30 млн руб. стоимости актив в 2023 году приобрела фирма супруги заместителя начальника регионального управления ГИБДД Сергея Пащенко, который скрыл создавшийся конфликт интересов. Общий доход бизнеса жены полковника от сделки составил 160 млн руб. Сам господин Пащенко отрицает нарушение законодательства и утверждает, что компания супруги является ее личной собственностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Курска на днях опубликовал мотивировочную часть решения о взыскании с местной компании ООО «Автотранссервис» доходов, которые ей принесла приватизация доли в муниципальном ООО «Благоустройство». Договор купли-продажи 49% уставного капитала предприятия признан ничтожным, с фирмы взыскано почти 156 млн руб. стоимости доли, а также более 4 млн руб. полученных дивидендов.

Как следует из текста решения, в 2023 году на тот момент мэр Курска Игорь Куцак, его заместитель Ольга Гранкина, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Наталия Шпакова, а также гендиректор «Благоустройства» Николай Логвинов использовали свои статус и влияние для незаконного обогащения коммерческой организации ООО «Автотранссервис». Компания принадлежит Юлии Пащенко — супруге заместителя начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Курской области, полковника Сергея Пащенко.

Согласно позиции прокуратуры, должностные лица умышленно занизили стоимость активов муниципального предприятия, а сотрудник правоохранительных органов скрыл конфликт интересов и пользовался незаконно нажитыми активами.

В частности, при оценке доли муниципального предприятия учитывалась уже погашенная кредиторская задолженность. В результате это привело к установке цены продажи на уровне 56 млн руб., за которые часть уставного капитала «Благоустройства» приобрело ООО «Автотранссервис». Сделанная по заказу УФСБ по Курской области оценка позже показала, что в действительности доля стоила почти на 30 млн руб. дороже — 84 млн руб.

Новый совладелец муниципального предприятия, как установила прокурорская проверка, в 2023—2025 годах не вкладывал собственных денег в актив. Вся коммерческая деятельность «Благоустройства» шла за счет муниципального контракта по обслуживанию городских дорог и тротуаров стоимостью почти 857 млн руб. Часть денег была выведена через созданное при помощи муниципального предприятия ООО «Дирекция парков и скверов Курска», в состав учредителей которого помимо супруги Сергея Пащенко вошла и его сестра. Эта компания приобрела премиальные автомобили Mercedes-Benz GLE 400 и Toyota Alphard общей стоимостью 17 млн руб.

Господин Пащенко утверждал, что конфликт интересов отсутствует, так как фирма ООО «Автотранссервис» является личной собственностью его супруги. Суд, впрочем, его доводы не принял: представленное полковником соглашение о разделе общего имущества супругов оказалось нотариально не заверенным.

Оперативно получить комментарий полковника “Ъ” не удалось.

Перед подачей иска ООО «Автотранссервис» вышло из состава учредителей «Благоустройства». Поскольку доля вернулась в муниципальную собственность, суд посчитал, что из-за нарушений антикоррупционного законодательства обращению в доход РФ подлежит ее стоимость в денежном выражении. Решение пока не вступило в законную силу. На прошлой неделе на него поступила частная жалоба.

Сергей Толмачев, Воронеж