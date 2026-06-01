МВД опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей

МВД не будет останавливать пожилых водителей во время проверок на дорогах, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Накануне несколько интернет-ресурсов сообщили, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции будут массово останавливать автомобили, за рулем которых находятся люди пожилого возраста.

По словам госпожи Волк, эта информация не соответствует действительности. «Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации»,— написала она в Telegram-канале.

В июле 2025 года МВД представило проект стратегии повышения безопасности движения до 2036 года. В нем среди прочего было указано, что пожилые люди стали чаще попадать в аварии — С 2017 по 2024 год число таких ДТП увеличилось на 25%. Ведомство предлагало подумать над совершенствованием механизмов «определения их пригодности к участию в движении», не называя конкретных мер.

Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев исключил этот пункт из стратегии. Как объясняла Ирина Волк, такое решение приняли «с учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения».