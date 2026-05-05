В России разрешат сдавать экзамены по вождению без медицинской справки

Правительство России внесло несколько изменений в правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Они затрагивают сроки сдачи практического экзамена, основания для аннулирования результатов и предоставление медицинской справки.

Постановление устанавливает сроки сдачи практического экзамена – не позднее чем через 60 дней после дня сдачи теоретической части. Если кандидат не смог сдать практику в течение шести месяцев, ему назначат повторный экзамен по теории. Повторно он может проводиться в течение 30 дней с момента окончания шестимесячного периода.

При этом сроки сдачи обоих видов экзаменов могут быть изменены. Для этого кандидату нужно с заявлением обратиться в Госавтоинспекцию.

Расширяется перечень оснований для прекращения экзаменов и аннуляция результатов. В него включены случаи использования средств связи, видео-, фото- и аудиоаппаратуры, а также вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. При аннуляции экзамена пересдать его можно не раньше чем через год.

С 1 марта 2027 года кандидаты смогут не прикреплять медицинскую справку при подаче заявления на сдачу экзамена, если результаты медосвидетельствования содержатся в единой госсистеме в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Если действие медзаключения истекло в период со дня подачи заявления до дня выдачи водительского удостоверения, проведение экзаменов и выдача прав будут приостановлены.

