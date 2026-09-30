При ДТП с грузовиком на трассе под Читой пострадали семь пассажиров автобуса

Рейсовый автобуса, перевозивший 20 пассажиров, попал в ДТП с большегрузом утром 30 сентября на 1037-м км федеральной трассы «Иркутск-Чита». По информации Госавтоинспекции Забайкалья, пострадали семь человек, включая водителей.

По предварительным данным, автобус, следующий по маршруту из Улан-Удэ до поселка Агинское, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России «Улетовский» и сотрудники Госавтоинспекции. К работе привлечены спасатели ГУ «Забайкалпожспас», силы МЧС России, медицины катастроф и скорой помощи. Краевая прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Влад Никифоров