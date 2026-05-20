В России в авариях с электросамокатами пострадало более 500 человек

ГИБДД опубликовала данные о состоянии аварийности в январе—апреле 2026 года. Отчет содержит среди прочего сведения о числе ДТП с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Всего произошло 497 аварий с их участием (+8% к аналогичному периоду прошлого года). В этих ДТП пострадал в общей сложности 521 человек и 5 погибло. 60% аварий произошли по вине катающихся.

Больше всего ДТП произошло в Москве (см. график). Комментируя данные по запросу “Ъ”, столичный дептранс обратил внимание на то, в 2025 году в число ДТП с электросамокатами в городе сократилось на 57%. «Москва первой в России внедрила комплексную цифровую систему контроля СИМ,— напомнили в ведомстве.— Мы обеспечиваем безопасность через верификацию с Mos ID, которая только за прошлый год не допустила к аренде 76 тыс. несовершеннолетних. Все самокаты проката технически ограничены до 25 км/ч, а в 420 медленных зонах они замедляются до 5–15 км/ч. За порядком круглосуточно следят камеры». Вслед за Москвой по числу аварий с электросамокатами идут Краснодарский край, Санкт-Петербург и Челябинская область. В 27 субъектах не произошло ни одного происшествия с СИМ.

Сезон кикшеринга в российских городах стартовал в конце марта. Местные власти разрешают аренду СИМ с определенными ограничениями. Челябинская область, к примеру, еще в мае установила новые зоны запрета движения электросамокатов, а также участки с ограничением скорости. В Омске ввели запрет на парковку СИМ в туристическом центре. Администрации подмосковных городов запретили кикшеринг, среди них — Солнечногорск, Лобня, Люберцы, Котельники, Раменское и Жуковский. Ассоциация операторов микромобильности уже попросила проверить законность запретов прокуратуру. Минтранс параллельно готовит правила регистрации всех электросамокатов с присвоением номеров и поправки к ПДД, запрещающие кататься на СИМ детям младше 16 лет. Не исключается и введение обязательной регистрации пользователей кикшеринга через «Госуслуги» — такую опцию министерство тоже рассматривает. В Госдуме находятся поправки к КоАП, ужесточающие штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах.

Иван Буранов