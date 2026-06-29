Водительские права отразились в ВС

Верховный суд рассмотрел и отправил на пересмотр дело жителя Нижегородской области Сергея Мартынова, который три года пытается доказать, что его незаконно лишили прав за отказ пройти тест на алкоголь. Проблема возникла из-за водителя, который использовал фальшивые — так называемые зеркальные — права с данными Мартынова. Его задержали инспекторы ГИБДД еще в 2023 году. По материалам из полиции суды вынесли решение лишить удостоверения настоящего Сергея Мартынова. Реальный нарушитель ушел служить на СВО и там погиб — привлечь его к ответственности уже невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Обстоятельства происшествия, жертвой которого стал водитель из Нижнего Новгорода Сергей Мартынов, изложены в опубликованном постановлении Верховного суда (ВС) и материалах жалобы и проверок, с которыми ознакомился “Ъ”.

В июле 2023 года водитель обнаружил неоплаченный штраф в размере 30 тыс. руб., за нарушение, которого не совершал. Он начал разбираться и узнал к тому же, что уже полгода лишен водительских прав — такое наказание в январе 2023 года назначил мировой судья в подмосковном Клину. В постановлении утверждалось, что 8 января 2023 года инспекторы остановили водителя с правами на имя Сергея Мартынова, управлявшего кроссовером Vortex Tingo. Полицейские попросили водителя провериться на опьянение, тот отказался, за что и был наказан.

Но настоящий Сергей Мартынов в момент проверки находился дома в Нижнем Новгороде. Более того, у него никогда не было Vortex Tingo.

В августе 2023 года Мартынов сообщил все это Клинскому городскому суду. Судья оставил постановление в силе, указав, среди прочего, что в материалах дела есть видеозапись с регистратора в машине ДПС. Тогда Сергей Мартынов обратился непосредственно в судебной участок, который лишил его прав. Там ему выдали копию видеозаписи, на которой был другой мужчина. Однако номер его водительского удостоверения полностью совпадал с номером прав Сергея Мартынова. Также в протоколе сообщалось, что мужчина зарегистрирован в поселке Сельхозтехника в Бокситогорском районе Ленинградской области, а не в Нижнем Новгороде. Имея на руках новые доказательства, в октябре 2023 года Сергей Мартынов обратился в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Но и это не помогло: суд счел, что все эти доводы не доказывают его невиновность и не ставят под сомнение предыдущие решения.

За отказ проходить освидетельствование на опьянение водителя в первый раз могут лишить прав на полтора-два года, но наказанный гражданин обязан сдать удостоверение в ГИБДД — иначе этот срок не отсчитывается. Сергей Мартынов не планирует этого делать, так как не согласен с лишением прав, поэтому его срок стоит на паузе и он с 2023 года не может садиться за руль.

В апреле 2024 года Сергей Мартынов обратился в ОМВД Бокситогорского района, где предположительно жил настоящий нарушитель. Полицейские проверили указанный в протоколе адрес, и проживающая там женщина сообщила, что на видеозаписи запечатлен ее муж, которого зовут Денис Данильченко. Он-то и был за рулем того самого кроссовера Vortex. Но права Мартынову не вернули, поскольку это должен сделать суд. Поэтому он в апреле 2024 года обратился в ВС с пакетом доказательств.

Пока его жалоба рассматривалась, Сергей Мартынов обратился в полицию Клина с требованием возбудить уголовное дело по ст. 327 УК «Подделка документов», но получил отказ. На сторону водителя встала прокуратура Клина, указав, что полиция выполнила не все «мероприятия, необходимые для принятия законного и обоснованного решения». По данным “Ъ”, переписка между ОМВД и надзорным органом продолжается до сих пор. Еще Сергей Мартынов обратился в Бокситогорский городской суд. Он потребовал от Дениса Данильченко компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. в связи с тем, что долгое время не может водить машину и вынужден доказывать, что ничего не совершал.

Но 29 декабря 2025 года суд отказался удовлетворить этот иск, подтвердив, что господин Данильченко использовал фальшивые права. К моменту рассмотрения иска в суде мужчина погиб на СВО, куда ушел служить по контракту.

В ходе разбирательства Сергей Мартынов случайно обнаружил, что его именем воспользовался еще один водитель — но уже в Пензенской области. В октябре 2023 года этот человек также предъявил инспекторам ГИБДД права на имя Сергея Мартынова. Но к тому моменту настоящий Мартынов уже был лишен удостоверения, поэтому второму лже-Мартынову назначили административный арест за езду без прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП). После решения суда полицейские отвезли мужчину в изолятор, где сверились с базой данных граждан и обнаружили, что автомобилист совсем не похож на Сергея Мартынова. Тогда мужчина признался, что купил поддельное удостоверение с чужими данными.

Материалы по этому эпизоду Сергей Мартынов дослал в ВС. Тот в июне 2026 года пришел к выводу, что нижестоящие суды допустили несколько ошибок. В частности, они не опросили инспекторов, составлявших протокол, а также присутствовавших при этом понятых. Дело направлено на пересмотр в Клинский районный суд Московской области. Сергей Мартынов рассчитывает, что решение будет принято в его пользу и он сможет легально сесть за руль.

Подобные фальшивые права сегодня не редкость, рассказал “Ъ” основатель проекта «Подслушано в ДПС», капитан ГИБДД в отставке Валентин Ильинов. Они называются «зеркальными»: мошенники получают из базы данные об удостоверении случайного гражданина, а потом печатают их копию с фотографией заказавшего фальшивку человека. «В данном случае непонятно, почему инспекторы не провели более тщательную проверку,— задается вопросом эксперт.— Обычно это можно сделать прямо на месте, сравнив фотографию в удостоверении водителя с электронной копией прав из базы ГИБДД. Ее можно оперативно запросить и посмотреть прямо на служебном планшете. Возможно, что помешала какая-то техническая причина. Или, например, они позвонили в дежурную часть, продиктовали номер и выяснили, что права действуют, и этим ограничились». Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, комментируя ситуацию, приводит аналогию со случаями, когда некоторые водители вешают на свои машины чужие номера, а потом ничего не ожидающему автовладельцу приходят штрафы за нарушения, которые он не совершал. Подделка документов, отмечает господин Нилов, уже карается по нормам УК, но с учетом правоприменительной практики стоит продумать механизм с дополнительной проверкой личности нарушителей, чтобы добросовестные автовладельцы не становились жертвой подобных ситуаций.

Иван Буранов