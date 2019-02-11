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11 июня, вторник
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11 июня, вторник
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Новости
18:08
Гендиректор «Медузы» попросила не выходить на марш в поддержку Голунова 12 июня
17:37
Колокольцев уволит двух генералов из-за дела Голунова
16:40
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
18:36
Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes
19:18
Отток капитала из России в январе–мае увеличился почти в два раза
18:31
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
17:25
Минкомсвязь предложила штрафовать за нарушение правил использования иностранных спутников
17:12
Навальный рассказал об имуществе подполковника ФСБ, якобы инициировавшего дело журналиста Голунова
17:12
В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 кг кокаина на 4,5 млрд рублей
17:04
Журналиста Голунова освободили от уголовной ответственности
17:00
«Яндекс» тестирует сервис доставки продуктов
16:38
Подозреваемый во взятке вице-мэр Якутска арестован на два месяца
16:22
Сбербанк запустил сервис получения наличных по коду из СМС
16:05
Президент Украины уволил 15 губернаторов
16:02
Филарет не признает томос об автокефалии новой Православной церкви Украины
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(обновлено: 11.06.2019)
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В мае импорт вернулся к падению
Мониторинг внешней торговли
5
Переориентация на решение внутренних проблем
Ведущий экономист ВБ по РФ Апурва Сангхи о том, как России использовать внеплановый рост
1
Единственно верные ограничения
На ПМЭФ обсуждают истинную высоту барьеров для экономического роста
В торговую войну готовы вступить центробанки
ФРС США и ЦБ Китая могут пойти на снижение ставок
6
Всемирный банк ударил по прогнозам
Он снизил оценки по росту глобальной экономики
1
Налоговая реформа не вышла ростом
Мониторинг мировой экономики
Ожидания промышленности разошлись с фактами
Мониторинг конъюнктуры
5
Инвестиционная пауза затянулась
Крупные и средние компании не вкладывают прибыль в капитал
Просроченная задолженность компаний растет пока на бумаге
Мониторинг финансовой системы
4
Объяснения с отягчающими
Дмитрий Бутрин о том, что скрывается за оперативностью корректировок Росстата
9
Сбереженное Фонд бережет
МВФ советует России не тратить деньги переполняющегося ФНБ
2
МВФ увидел потенциал в нацпроектах
Фонд назвал факторы ускорения роста
47
Экономическому росту требуются модели
Минэкономики все еще ищет способы разогнать темпы увеличения ВВП
3
Индонезийский ВВП подбирается к российскому
Мониторинг национальных целей
Американские пошлины уходят с континента
США сняли ограничения на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики
3
«Долго нарушать законы экономики не получится»
Что произошло с рублем с начала года
13
Покупатели живут сегодняшним дном
Индекс потребительского доверия достиг исторического минимума
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Кто из звезд посетил церемонию открытия
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Пикеты в поддержку Ивана Голунова
Кадры с акций в Москве и Санкт-Петербурге
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Премия «МУЗ-ТВ 2019»
Гости красной дорожки и яркие моменты мероприятия
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Сделали паузу
Как отдыхают известные россияне
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«Великие открытия» Игоря Сечина
Глава «Роснефти» на ПМЭФ — о зловредных США и рабстве «Русала»
Фотогалерея
Светские мероприятия на ПМЭФ-2019
Вручения премий, приемы и другие события
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ПМЭФ-2019
Гости и организаторы Петербургского экономического форума
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Тест: разбираетесь ли вы в художественной самодеятельности мировых лидеров
Как рождался, жил и умирал первый советский тракторный завод
Что предложил в письме арестованный авиаконструктор Туполев главе НКВД
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Как будет вести себя рубль
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Как Иван Голунов оказался под домашним арестом, а его дело — под особым контролем
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Дмитрий Козак рассказал “Ъ”, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк
Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов о новой системе аккредитации вузов
Глава Enel Франческо Стараче о продаже активов и пользе консерватизма
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Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
3 тупика и 4 перспективы в отношениях России и Китая
Пострадавшие от «Дружбы» получили нефть, но ждут компенсаций
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия