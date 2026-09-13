ВВП поддержали потребитель и государство

Росстат подтвердил рост ВВП во втором квартале на 1,3% год к году и на 0,6% за первое полугодие. Оценка не изменилась, несмотря на то что после ее предварительной публикации динамика промпроизводства была пересмотрена в сторону ухудшения. Восстановление экономики во втором квартале обеспечивали прежде всего торговля, транспорт, финансовая деятельность, госуправление и налоги. Вклад же большинства производственных и связанных с инвестициями отраслей оставался отрицательным. Часть факторов, поддержавших экономику весной, во втором полугодии могут ослабнуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост экономики во втором квартале не затух на фоне ухудшения динамики промпроизводства

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Рост экономики во втором квартале не затух на фоне ухудшения динамики промпроизводства

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Объем ВВП во втором квартале составил 56,2 трлн руб., сообщил Росстат. В годовом выражении экономика выросла на 1,3% после снижения на 0,2% в первом квартале, а за январь—июнь — на 0,6%. Ведомство сохранило предварительную оценку, опубликованную в августе, несмотря на заметное ухудшение оценки полугодовой динамики промпроизводства, из-за чего Минэкономики не стало публиковать свою оценку ВВП во втором квартале (см. “Ъ” от 3 сентября).

Опубликованная Росстатом структура производства ВВП показывает, что восстановление экономики во втором квартале наблюдалось вне промышленности, хотя добавленная стоимость в обработке выросла во втором квартале на 1,2% год к году, а в добыче снизилась на 1,6%.

Быстрее других выпуск рос в гостиницах и ресторанах — на 5,8%, информации и связи — на 5,5%, транспортировке и хранении — на 4%, финансах и страховании — на 2,9%, торговле — на 2,8%.

Более показательна структура восстановления ВВП относительно первого квартала. С устранением сезонного и календарного факторов ЦМАКП оценивает его рост в апреле—июне в 0,9% квартал к кварталу. Расчеты аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры» дают близкую величину — около 0,8% (3,3% в пересчете на годовой темп). Во втором квартале с устранением сезонности наиболее заметный положительный вклад дали чистые налоги, госуправление, торговля, транспорт и финансы, тогда как вклад обработки был минимальным. Отрицательно на динамику влияли научная и техническая деятельность, добыча, строительство и административная деятельность.

По итогам всего первого полугодия экономика, по оценке «Твердых цифр», оказалась лишь на 0,2–0,3% выше уровня четвертого квартала 2025 года. Положительный результат в основном формировали финансовая деятельность, торговля, госуправление и транспорт. Отрицательный — научная и техническая деятельность, добыча, обработка, операции с недвижимостью, административная деятельность и строительство. Таким образом, заметный рост второго квартала прежде всего компенсировал спад начала года, а источниками восстановления были в значительной мере услуги, торговля и госсектор.

ИНП РАН в своем краткосрочном макропрогнозе связывает прекращение полуторагодового замедления экономики во втором квартале с тремя изменениями.

Первое — оживление потребительского спроса на фоне снижения депозитных ставок и нормы сбережений.

Второе — нормализация запасов, поддержавшая спрос на промежуточную продукцию — металлы, химическую продукцию и стройматериалы.

Третье — улучшение внешнеэкономической конъюнктуры. Дополнительную поддержку экономике обеспечивал опережающий рост бюджетных расходов.

Впрочем, возможности продолжения такого восстановления ограничены. В ИНП РАН отмечают, что накопленный дефицит бюджета и авансирование части закупок в начале года не позволяют рассчитывать на столь же существенный бюджетный импульс во втором полугодии. Потребительский спрос, по оценкам аналитиков, будет постепенно ограничиваться замедлением роста реальных располагаемых доходов. Ограничены и возможности дальнейшего восстановления запасов — оно зависит прежде всего от крупных производств, включая строительство и машиностроение, но спрос со стороны строительства сдерживают ограничения бюджетного характера и в части финансирования ипотеки. Инвестиции при этом за полугодие снизились на 9,9%.

Оперативные данные третьего квартала указывают на стабилизацию динамики экономики. По оценке Минэкономики, рост ВВП за январь—июль остался на уровне 0,6% год к году. В августе композитный индекс выпуска S&P Global (прокси ВВП) вырос с 49,6 до 50,6 пункта и впервые за шесть месяцев вернулся в зону роста. Произошло это за счет услуг: их индекс поднялся с 49 до 51,3 пункта, тогда как выпуск в обрабатывающей промышленности вновь сокращался. Совокупные новые заказы и занятость также продолжили снижение.

Артем Чугунов