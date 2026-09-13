ВВП поддержали потребитель и государство
Росстат подтвердил оценку второго квартала после пересмотра промстатистики
Росстат подтвердил рост ВВП во втором квартале на 1,3% год к году и на 0,6% за первое полугодие. Оценка не изменилась, несмотря на то что после ее предварительной публикации динамика промпроизводства была пересмотрена в сторону ухудшения. Восстановление экономики во втором квартале обеспечивали прежде всего торговля, транспорт, финансовая деятельность, госуправление и налоги. Вклад же большинства производственных и связанных с инвестициями отраслей оставался отрицательным. Часть факторов, поддержавших экономику весной, во втором полугодии могут ослабнуть.
Рост экономики во втором квартале не затух на фоне ухудшения динамики промпроизводства
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Объем ВВП во втором квартале составил 56,2 трлн руб., сообщил Росстат. В годовом выражении экономика выросла на 1,3% после снижения на 0,2% в первом квартале, а за январь—июнь — на 0,6%. Ведомство сохранило предварительную оценку, опубликованную в августе, несмотря на заметное ухудшение оценки полугодовой динамики промпроизводства, из-за чего Минэкономики не стало публиковать свою оценку ВВП во втором квартале (см. “Ъ” от 3 сентября).
Опубликованная Росстатом структура производства ВВП показывает, что восстановление экономики во втором квартале наблюдалось вне промышленности, хотя добавленная стоимость в обработке выросла во втором квартале на 1,2% год к году, а в добыче снизилась на 1,6%.
Быстрее других выпуск рос в гостиницах и ресторанах — на 5,8%, информации и связи — на 5,5%, транспортировке и хранении — на 4%, финансах и страховании — на 2,9%, торговле — на 2,8%.
Более показательна структура восстановления ВВП относительно первого квартала. С устранением сезонного и календарного факторов ЦМАКП оценивает его рост в апреле—июне в 0,9% квартал к кварталу. Расчеты аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры» дают близкую величину — около 0,8% (3,3% в пересчете на годовой темп). Во втором квартале с устранением сезонности наиболее заметный положительный вклад дали чистые налоги, госуправление, торговля, транспорт и финансы, тогда как вклад обработки был минимальным. Отрицательно на динамику влияли научная и техническая деятельность, добыча, строительство и административная деятельность.
По итогам всего первого полугодия экономика, по оценке «Твердых цифр», оказалась лишь на 0,2–0,3% выше уровня четвертого квартала 2025 года. Положительный результат в основном формировали финансовая деятельность, торговля, госуправление и транспорт. Отрицательный — научная и техническая деятельность, добыча, обработка, операции с недвижимостью, административная деятельность и строительство. Таким образом, заметный рост второго квартала прежде всего компенсировал спад начала года, а источниками восстановления были в значительной мере услуги, торговля и госсектор.
ИНП РАН в своем краткосрочном макропрогнозе связывает прекращение полуторагодового замедления экономики во втором квартале с тремя изменениями.
- Первое — оживление потребительского спроса на фоне снижения депозитных ставок и нормы сбережений.
- Второе — нормализация запасов, поддержавшая спрос на промежуточную продукцию — металлы, химическую продукцию и стройматериалы.
- Третье — улучшение внешнеэкономической конъюнктуры. Дополнительную поддержку экономике обеспечивал опережающий рост бюджетных расходов.
Впрочем, возможности продолжения такого восстановления ограничены. В ИНП РАН отмечают, что накопленный дефицит бюджета и авансирование части закупок в начале года не позволяют рассчитывать на столь же существенный бюджетный импульс во втором полугодии. Потребительский спрос, по оценкам аналитиков, будет постепенно ограничиваться замедлением роста реальных располагаемых доходов. Ограничены и возможности дальнейшего восстановления запасов — оно зависит прежде всего от крупных производств, включая строительство и машиностроение, но спрос со стороны строительства сдерживают ограничения бюджетного характера и в части финансирования ипотеки. Инвестиции при этом за полугодие снизились на 9,9%.
Оперативные данные третьего квартала указывают на стабилизацию динамики экономики. По оценке Минэкономики, рост ВВП за январь—июль остался на уровне 0,6% год к году. В августе композитный индекс выпуска S&P Global (прокси ВВП) вырос с 49,6 до 50,6 пункта и впервые за шесть месяцев вернулся в зону роста. Произошло это за счет услуг: их индекс поднялся с 49 до 51,3 пункта, тогда как выпуск в обрабатывающей промышленности вновь сокращался. Совокупные новые заказы и занятость также продолжили снижение.