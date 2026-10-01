Путин назвал сознательным решением охлаждение экономики России

Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость, заявил президент Владимир Путин. Сознательное охлаждение экономики помогло существенно замедлить инфляцию, добавил он.

«Главное нам не переохладить эту экономику. Но об этом все говорят, все спорят с Центральным банком»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай». Он признал, что у российской экономики есть свои сложности, но «таких проблем, как в еврозоне, нет».

Госдолг России составляет 17%, подчеркнул Владимир Путин. «В Италии — 140%, а у нас 17% государственный долг»,— сказал президент. Текущий дефицит бюджета в 3%, по его словам, в следующем году может снизиться до 2%.