Путин назвал сознательным решением охлаждение экономики России
Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость, заявил президент Владимир Путин. Сознательное охлаждение экономики помогло существенно замедлить инфляцию, добавил он.
«Главное нам не переохладить эту экономику. Но об этом все говорят, все спорят с Центральным банком»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай». Он признал, что у российской экономики есть свои сложности, но «таких проблем, как в еврозоне, нет».
Госдолг России составляет 17%, подчеркнул Владимир Путин. «В Италии — 140%, а у нас 17% государственный долг»,— сказал президент. Текущий дефицит бюджета в 3%, по его словам, в следующем году может снизиться до 2%.
Механизм охлаждения связан с подстройкой спроса под ограниченные возможности производства. В августе—сентябре 2024 года Банк России указывал, что при растущем спросе и недостаточном потенциале предложения высокие процентные ставки должны сдерживать спрос; если инфляция при этом ослабевает, дальнейшего ужесточения может не потребоваться, а ее сохранение или ускорение будет означать необходимость новых ограничений.
Граница между охлаждением и переохлаждением проходит там, где снижение спроса начинает сильнее давить на выпуск, инвестиции и кредитование, чем помогать снижению цен. В апреле 2026 года аналитики ПСБ не исключали, что риск переохлаждения уже реализуется, а бюджетного импульса недостаточно для корректировки ситуации; на кредитование, помимо денежно-кредитной политики, должны были повлиять сокращение субсидирования ставок, макропруденциальные меры и отмена регуляторных послаблений для банков.