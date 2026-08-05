Иностранцы все реже въезжают в Россию

Погранслужба ФСБ опубликовала в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) данные о въезде в Россию иностранцев за январь—июнь. За два квартала текущего года, следует из отчетности, зарубежные граждане совершили 7,1 млн поездок в РФ, тогда как в аналогичном периоде 2025 года — 7,8 млн. В топ-10 стран по числу въездов вошли Китай, Казахстан и Таджикистан. На вершине рейтинга находится Узбекистан, а замыкает его Монголия (см. график).

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“Ъ” подсчитал, что с целью «туризма» в Россию въезжали в январе—июне 676,4 тыс. раз: в основном граждане Китая (380,5 тыс. визитов), Туркмении (46 тыс.), Турции (36,9 тыс.) и Саудовской Аравии (20,6 тыс.). «Работу» в качестве основной цели въезда за этот же период иностранцы указали 2,4 млн раз — преимущественно граждане Узбекистана (1,1 млн визитов), Таджикистана (494 тыс.) и Киргизии (289 тыс.). С целью «учебы» совершено 202 тыс. поездок, в основном из Казахстана (47 тыс.), Китая (42 тыс.) и Узбекистана (26 тыс.). В 2,3 млн случаев приезжие указали цель визита в РФ как «частную» — прежде всего граждане Казахстана (850 тыс. въездов), Узбекистана (263 тыс.) и Абхазии (225 тыс.)

В мае в аппарате Совета безопасности РФ сообщали, что в РФ находится 6,1 млн иностранных граждан (против 6,8 млн человек годом ранее). По данным Совбеза, на 1 апреля в нашей стране находилось 1,7 млн человек с действительными трудовыми патентами. В 2025 году для иностранных нарушителей закона был запущен «реестр контролируемых лиц» (попадание в него грозит блокировкой счетов и высылкой из страны), а в Москве и Подмосковье мигрантов обязали передавать геолокацию с помощью мобильного приложения (под угрозой высылки). В 2026 году прибывающих в Россию на срок больше 90 дней иностранцев обязали пройти тесты на ВИЧ и наркотики под угрозой крупных штрафов. 4 августа 2026 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому увеличивается число оснований для депортации иностранцев за административные правонарушения — с 22 до 45 статей КоАП РФ.

Александр Воронов