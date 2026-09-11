ЦБ: инфляция вернется к целевым 4% в 2027 году
Годовая инфляция в 2026 году в России составит 6-7%. В 2027 году показатель вернется к целевым 4%. Это следует из пресс-релиза Банка России (ЦБ) по итогам заседания по ключевой ставке.
Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка, по данным регулятора, изменились по-разному. При этом они остаются повышенными, что «может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», пояснили в ЦБ.
С учетом ожиданий будущей инфляции жесткость денежно-кредитных условий снизилась, однако неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие. «Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте»,— добавил регулятор. В основном это связано с дисбалансом спроса и предложения в отдельных отраслях, а также с увеличением зарплат выше роста производительности труда и общей геополитической напряженностью.
Возвращение инфляции к цели предполагает сохранение жестких денежно-кредитных условий. Если структурный дефицит бюджета сохраняется, Банку России, согласно его сценарию на 2027–2029 годы, может потребоваться более высокая ключевая ставка, поскольку спрос, создаваемый льготными госпрограммами, слабо реагирует на ее изменение и вытесняет ограничение частного спроса.
Поэтому прогноз ЦБ зависит не только от действий регулятора, но и от бюджетных параметров. Более мягкая бюджетная политика повышает долгосрочный нейтральный уровень ставок, а для возвращения инфляции к цели Банку России приходится поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая ограничивает спрос и кредитование.