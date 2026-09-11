ЦБ: инфляция вернется к целевым 4% в 2027 году

Годовая инфляция в 2026 году в России составит 6-7%. В 2027 году показатель вернется к целевым 4%. Это следует из пресс-релиза Банка России (ЦБ) по итогам заседания по ключевой ставке.

Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка, по данным регулятора, изменились по-разному. При этом они остаются повышенными, что «может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», пояснили в ЦБ.

С учетом ожиданий будущей инфляции жесткость денежно-кредитных условий снизилась, однако неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие. «Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте»,— добавил регулятор. В основном это связано с дисбалансом спроса и предложения в отдельных отраслях, а также с увеличением зарплат выше роста производительности труда и общей геополитической напряженностью.