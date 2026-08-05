В ЦБ оценили вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции, сообщили в регуляторе. Возможность для дополнительного снижения до конца года уменьшилась, но пока сохраняется, следует из резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 июля. Тогда ставка была снижена до 14%.

В обсуждении участвовали члены совета директоров Банка России, руководители департамента денежно-кредитной политики, департамента исследований и прогнозирования и других отделов. «По-прежнему неизвестны среднесрочные параметры бюджета. В этих условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях»,— указано в резюме.

Позиции участников обсуждения различались по срокам снижения ставки. «Одни участники выступали за снижение ключевой ставки на текущем заседании, другие — за ее сохранение с возможностью вернуться к снижению позднее»,— отмечается в резюме. Предложение повысить ключевую ставку не обсуждалось, добавили в ЦБ.

По итогам июльского заседания ЦБ повысил диапазон средней ключевой ставки в 2026 году до 14,5–14,6%. В 2027-м — до 10,5–12,5%, в 2028-м — до 8–9%. В 2029 году ключевая ставка ожидается в диапазоне 7,5–8,5%. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 11 сентября.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

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