В ЦБ оценили вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции, сообщили в регуляторе. Возможность для дополнительного снижения до конца года уменьшилась, но пока сохраняется, следует из резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 июля. Тогда ставка была снижена до 14%.
В обсуждении участвовали члены совета директоров Банка России, руководители департамента денежно-кредитной политики, департамента исследований и прогнозирования и других отделов. «По-прежнему неизвестны среднесрочные параметры бюджета. В этих условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях»,— указано в резюме.
Позиции участников обсуждения различались по срокам снижения ставки. «Одни участники выступали за снижение ключевой ставки на текущем заседании, другие — за ее сохранение с возможностью вернуться к снижению позднее»,— отмечается в резюме. Предложение повысить ключевую ставку не обсуждалось, добавили в ЦБ.
По итогам июльского заседания ЦБ повысил диапазон средней ключевой ставки в 2026 году до 14,5–14,6%. В 2027-м — до 10,5–12,5%, в 2028-м — до 8–9%. В 2029 году ключевая ставка ожидается в диапазоне 7,5–8,5%. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 11 сентября.
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Инфляция и ключевая ставка
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Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых, 19 декабря 2025 года. Это стало пятым последовательным снижением ставки. Регулятор объяснил это замедлением инфляции, которая в октябре-ноябре 2025 года снизилась до 4,6% после 6,6% в третьем квартале.
Согласно скорректированному сценарию Банка России, в 2026 году ключевая ставка составит 13-15%, а в 2027-2028 годах может опуститься до 7,5-8%. В своем резюме Банк России отмечал, что для стабилизации инфляции на цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, и не исключает необходимости пауз в снижении ставки.
Тем не менее, в марте 2025 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что несвоевременное снижение ключевой ставки и последующий резкий рост спроса стали бы главной угрозой для российской экономики, так как это привело бы к новому витку роста цен. Позднее, в ноябре 2025 года, она признала, что в 2023 году следовало быстрее повышать ключевую ставку для сдерживания инфляции.