Капвложения падают пятый квартал подряд

В первом полугодии инвестиции в основной капитал год к году сократились на 9,9%, сообщил Росстат. Падение продолжается уже пятый квартал. В частности, заметно уменьшается доля вложений в машины и оборудование. Прибыль компаний, из которой финансируется значительная часть инвестиций, сокращается. Базовый прогноз Банка России предполагает, что во втором полугодии динамика капвложений должна резко улучшиться, но статистика и опросы предприятий этого пока не показывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за сжатия финрезультата в инвестиционных портфелях предпринимателей стало меньше собственных средств для новых вложений

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Из-за сжатия финрезультата в инвестиционных портфелях предпринимателей стало меньше собственных средств для новых вложений

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Начавшееся еще во втором квартале 2025 года падение капвложений в первом квартале 2026-го ускорилось до 14,3%, во втором — замедлилось до 6,6%, в итоге в целом за полугодие снижение составило 9,9% — в Минэкономики называют такие результаты улучшением динамики.

В обновленном прогнозе Банка России отмечается, что за 2022–2025 годы реальный показатель капвложений вырос на 25%, а доля валового накопления основного капитала в ВВП — на 3,4 процентного пункта, до 23%. Предприятия замещали импорт, расширяли мощности, перестраивали логистику и программное обеспечение. По оценкам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», с учетом сезонности инвестиции сейчас снижаются с пика, достигнутого в начале 2025 года, в середине 2026-го они все еще на 3,4% выше долгосрочного тренда и падение не вернуло показатель к значениям, которые можно было бы ожидать исходя из динамики до 2022 года.

Состав инвестиций показывает изменение предпочтений в экономике. Без малого бизнеса и вложений, которые Росстат оценивает косвенно, доля машин, оборудования и транспорта за год снизилась с 35,6% до 33,1%, а ИТ- и телекоммуникаций — с 3,2% до 2,9%. Доля зданий и сооружений в инвестициях почти стабильна — 42,8%, объектов интеллектуальной собственности — выросла с 7,2% до 8,9%.

Отраслевая статистика дает схожую картину. По предприятиям без малого бизнеса и инвестиций, не наблюдаемых напрямую, объем вложений упал на 11,7%: в добыче — на 8,8%, в обработке — на 13,5%, в торговле — на 30,6%, в информации и связи — на 22,8%, в научной и технической деятельности — на 24%. В металлургии инвестиции упали на 27,2%, в производстве готовых металлических изделий — на 26,9%. Падение охватило многие отрасли, производящие и использующие инвестиционное оборудование. Строительство также остается в минусе. В первом квартале его объем сократился на 10%, во втором — на 1,6%, а по итогам семи месяцев 2026 года был на 3,9% меньше, чем год назад. Рост капвложений сохранился в добыче металлических руд — на 19,6%, в химии — на 3%, прочего транспорта — на 8,7%, в электроэнергетике — на 14,2%, в госуправлении, обеспечении военной безопасности и соцобеспечении — на 28%.

Основным источником капвложений остаются прибыль и амортизация. В первом полугодии за их счет финансировалось 59,7% инвестиций крупных и средних организаций против 61% годом ранее, тогда как доля банковских кредитов выросла с 14,3% до 15,8%, бюджетных средств почти не изменилась — 12,1%. Собственные средства на этом фоне сжимаются — финрезультат компаний (прибыль за вычетом убытков до налогов) в первом полугодии сократился на 13,3% год к году.

По опросам промышленников от ИНП РАН, в августе 2026 года доля тех, кто не намерен инвестировать, превышала другие группы на 34 пункта — соотношение не меняется с сентября 2025 года. Импортозамещение решило только часть проблем с оборудованием. Доля недовольных качеством российских машин, оборудования и сырья снизилась до минимальных за время наблюдений 17%. На недостаточные объемы их выпуска указали 7% респондентов против 34% в апреле 2024 года. Главным препятствием для двух из трех предприятий остается отсутствие нужной российской продукции. Доля компаний, считающих цены на местные товары, замещающие импорт, чрезмерными, выросла с 2% в октябре 2025 года до 23% в августе 2026-го. Предприятия реже жалуются на качество и дефицит продукции, но по-прежнему не находят части необходимых аналогов, а доступное российское оборудование стало для них слишком дорогим.

Базовый сценарий Банка России предполагает резкое улучшение динамики инвестиций во втором полугодии 2026 года, а валовое накопление основного капитала по итогам 2026 года может измениться в вилке от минус 1,5% до плюс 0,5%. При падении показателя на 9,9% в первом полугодии для попадания в этот диапазон динамика капвложений во втором квартале должна сильно улучшиться. Низкая база второй половины 2025 года облегчает достижение такого результата. Помимо эффекта базы ЦБ рассчитывает на госинфраструктурные проекты, расходы на восстановление производственных мощностей и снижение процентных ставок.

Артем Чугунов