Меньше роста, больше инфляции

Российская экономика во втором полугодии переходит к меньшему росту и большей инфляции. Росстат фиксирует сохраняющийся разрыв между выпуском и потребительским спросом: в июле базовые отрасли выросли на 0,8% год к году и на 0,1% за семь месяцев, а потребление населения — на 4,6% и 4,8% соответственно. После пересчета снижена оценка роста промышленности в первом полугодии с 0,4% до нуля. Оценка роста ВВП за тот же период — 0,6% — пока не менялась, но Минэкономики уже подтвердило, что таким же будет рост по итогам всего года. Новый консенсус опрошенных ЦБ экономистов изменился схоже: прогноз роста ВВП на 2026 год снижен с 0,6% до 0,5%, а инфляции — повышен с 6,2% до 6,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минэкономики не ждет от российского ВВП ускорения роста во втором полугодии (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Минэкономики не ждет от российского ВВП ускорения роста во втором полугодии (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По оценке Минэкономики, в июле ВВП увеличился на 0,6% год к году после 1,7% в июне, за январь—июль — также на 0,6%. Июньская оценка даже повышена с 1,6%, но явно не учитывает пересмотра Росстатом промышленной статистики, в результате которого рост сектора снижен с 0,6% до нуля в первом полугодии (см. “Ъ” от 27 августа). В июле промпроизводство увеличилось на 0,4% год к году, а за семь месяцев — на 0,1%. Обработка прибавила соответственно 2,4% и 0,5%. ЦМАКП фиксирует некоторое восстановление гражданских производств без учета нефтепереработки, но весь прирост обеспечила металлургия. По расчетам центра, в июле сокращался выпуск продовольственных и сырьевых товаров, инвестпродукции, товаров длительного пользования и повседневных непродовольственных товаров. Восстановление промышленности пока остается не только слабым, но и крайне концентрированным.

Уточненную оценку за второй квартал Росстат опубликует 11 сентября — Минэкономики допускает после этого новую корректировку месячной динамики ВВП. Выпуск базовых отраслей также указывает на стагнацию производственной части экономики. В первом полугодии, по Росстату, он сократился на 0,1% год к году, а рост на 0,8% в июле вывел результат за семь месяцев лишь в небольшой плюс — 0,1%.

Главной опорой экономики остается потребление домохозяйств. Суммарный оборот розницы, платных услуг и общепита, по оценке Минэкономики, в июле вырос на 4,6% год к году после 5,9% в июне, а за семь месяцев — на 4,8%. Рост реальной зарплаты при этом замедлился с 4,5% в мае до 3,4% в июне, а за полугодие показатель вырос на 6,5%. Реальные располагаемые денежные доходы за первое полугодие увеличились на 1,5%, а совокупная потребительская активность — на 4,8%. Такое соотношение согласуется с оценкой ЦБ в свежем выпуске трендов, по которой потребление поддерживается в том числе снижением нормы сбережений. Ускорение кредитования физлиц также позволяет расходам расти быстрее доходов. При этом сокращается инвестактивность. Впрочем, предварительные данные за август уже указывают на охлаждение потребительской активности. По оценке «СберИндекса», за неделю с 24 по 30 августа потребительские расходы увеличились в реальном выражении лишь на 1,1% год к году против среднего роста на 5,9% в июле.

Опросные индикаторы промышленности по-разному оценивают направление текущей динамики. Индекс PMI в обработке S&P Global понизился в августе с 50,7 до 48,8 пункта, вновь фиксируя снижение деловой активности. Опрос Института народнохозяйственного прогнозирования РАН выглядит оптимистичнее, но главным образом за счет ожиданий. Индекс предпринимательской уверенности Росстата в обработке вырос лишь на 0,1 п. п., до минус 1%. Впрочем, исследование Росстата не охватывает малый бизнес, полный учет которого стал одним из факторов пересмотра промышленной статистики.

Оценки экономики ухудшились и в новом консенсус-прогнозе ЦБ. Прогноз инфляции на конец 2026 года повышен с 6,2% до 6,6%, а средней ключевой ставки — не изменился. На 2027 год прогноз роста ВВП снижен с 1,3% до 1,2%, а средней ключевой ставки — повышен с 12,2% до 12,4%, почти до верхней границы базового диапазона ЦБ. Экономисты повысили и оценку дефицита консолидированного бюджета в 2026 году с 3,2% до 3,5% ВВП и ухудшили прогноз курса рубля. В пользу паузы в снижении ключевой ставки свидетельствует и обзор трендов ЦБ. Регулятор отмечает сохранение повышенных темпов роста цен, ослабление дезинфляционного влияния курса рубля, ускорение кредитования и рост денежной массы на фоне сильного бюджетного импульса.

В Аналитическом центре ПСБ полагают, что консенсус по-прежнему недооценивает инфляцию, которая к концу года может составить 7–7,5%. Там считают излишне оптимистичными и ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки в 2026 году, прогнозируя паузу до начала 2027-го. Дефицит консолидированного бюджета ПСБ оценивает в 3,8% ВВП. Райффайзенбанк называет проинфляционный сценарий наиболее вероятной альтернативой базовому сценарию ЦБ и отмечает его отдаленное сходство со стагфляцией. До полноценной стагфляции экономике, впрочем, пока далеко: ВВП и потребление продолжают медленно расти. Но сочетание слабого выпуска, сохраняющегося потребительского и бюджетного спроса, растущих издержек действительно все меньше напоминает обычное циклическое охлаждение после перегрева, приближаясь к проинфляционному сценарию ЦБ.

Артем Чугунов