ВВП России за первые семь месяцев года вырос на 0,6%

За первые семь месяцев 2026 года ВВП России вырос на 0,6% год к году, следует из отчета Минэкономики РФ. За июль показатель вырос на 0,6% после +1,7% в июне. По прогнозам Росстата, по итогам 2 квартала рост ВВП составит +1,3%.

Индекс промышленного производства в июле 2026 года вырос на 0,4%. В июне показатель рос на 0,7%. Обрабатывающая промышленность за семь месяцев выросла на 0,5%. В июне этот показатель увеличился на +2,4%. Динамика инвестиций в основной капитал осталась отрицательной — -9,9% за январь-июль. Во втором квартале показатель составил -6,6%.

Выпуск товаров и услуг по базовым видам деятельность в июле вырос на 0,8% после 1,8% в июне. Объем строительных работ за семь месяцев упал на 3,9%. В июле показатель рос на 0,8%. Объемы оптовой торговли в июле выросли на 0,4% после роста на 2,7% месяцем ранее. За январь-июль 2026 года динамика объемов оптовой торговли была отрицательной — -0,3%.