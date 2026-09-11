ЦБ: устойчивый рост цен ускорился до 5–6%

Устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях, следует из пресс-релиза Банка России по итогам заседания по ключевой ставке.

В регуляторе отметили, что при исчерпании эффекта от сокращения производства и при сдержанном росте совокупного спроса «снижение устойчивой инфляции возобновится».

На сегодняшнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. В базовом сценарии, отмечается в пресс-релизе, годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.