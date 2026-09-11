ЦБ: устойчивый рост цен ускорился до 5–6%
Устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях, следует из пресс-релиза Банка России по итогам заседания по ключевой ставке.
В регуляторе отметили, что при исчерпании эффекта от сокращения производства и при сдержанном росте совокупного спроса «снижение устойчивой инфляции возобновится».
На сегодняшнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. В базовом сценарии, отмечается в пресс-релизе, годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.
Повышение текущей оценки отражает уже проявившееся влияние временных факторов, тогда как неизменный прогноз означает, что Банк России пока не пересмотрел ожидаемую траекторию инфляции на более дальнем горизонте. При этом топливный фактор действует не только через прямой рост цен на бензин и дизель: его издержки могут переноситься в стоимость других товаров, поэтому временное воздействие способно давать вторичные эффекты.
Для дальнейших решений по ключевой ставке регулятору важно, превратится ли такое ускорение в устойчивое ценовое давление. Поэтому он будет сопоставлять текущую динамику с инфляционными ожиданиями населения и других участников экономики; риск состоит в том, что вторичные эффекты от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях окажутся значительнее ожиданий.