Доля вузов в затратах на науку снижается
Мониторинг статистики
Объем внутренних затрат российских вузов на исследования и разработки в 2025 году составил 211,2 млрд руб. (в действующих ценах) и увеличился за год на 3,8% (в постоянных ценах 2020 года), подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. При этом доля сектора высшего образования в общих внутренних затратах на науку сократилась до 9,8% с 10% (показатель рассчитан с учетом малых предприятий, в 2025 году — включая микропредприятия). Сектор насчитывает 1076 крупных и средних организаций, из которых 981 — вузы и их филиалы. По итогам 2025 года занимались наукой 84,5% вузов в России.
В течение последних шести лет доля внутренних затрат вузов на исследования и разработки в общем объеме внутренних расходов на выполнение научных работ остается на уровне 10%. Это сопоставимо с данными по США (10,9%), Японии (10,6%) и Китаю (8,4%), но заметно ниже среднего показателя в странах ОЭСР (15,8%) и ЕС (21,6%).
Основным источником финансирования, как и в науке в целом, были средства государства, на которые пришлось 57,4% от общего объема затрат (49,9% — из федерального бюджета). Бизнес инвестировал в вузовскую научную деятельность 29%. Доля средств организаций сектора высшего образования, включая собственные, составила 12,5%. На частные некоммерческие организации и иностранные источники суммарно пришлось 1,1% всех затрат.
В основном вузы занимаются прикладными исследованиями — в 2025 году на эти работы направлено более половины (55,1%) всех затрат на исследования в секторе высшего образования. На фундаментальные исследования пришлось 31,1%, а на разработки — 13,7%. В целом на вузы (как исполнителей) пришлось 29,5% общего объема затрат на прикладные исследования в РФ, а также 20,5% расходов на фундаментальные исследования и всего лишь 2,3% средств на разработки (данные по крупным и средним организациям).
Вузы также активно занимаются разработкой прикладных решений для технологического развития производства. В 2025 году высшие учебные заведения создали 736 передовых производственных технологий (ППТ), что на 72,8% больше, чем в 2020-м (вне вузовской науки рост всего плюс 33,7%). Поясним, ППТ считаются технологии и процессы (включая необходимое оборудование), управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции.
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 2