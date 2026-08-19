Потенциал по нижней границе

Банк России опубликовал две связанные аналитические записки, которые несколько меняют взгляд на официальные цифры диапазона потенциального роста российской экономики в 1,5–2,5% в год. Приведенные в первой работе расчеты дают инфляционно нейтральный рост ВВП ближе к нижней границе — 1,5–2% в 2026–2029 годах, во второй — 1,3% в инерционном сценарии на горизонте до 2035 года и около 1,5% при выходе на долгосрочное равновесие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Опубликованные ЦБ исследовательские работы «Потенциальный выпуск в российской экономике: оценки 2026 года» и «Экономический рост в России через призму факторов производства: прошлое и возможное будущее» методологически связаны и частично имеют общих авторов: в обеих участвовали сотрудники Банка России Павел Вихарев, Сергей Ермаков, Илья Зяблицкий и Маргарита Ляхнова. Кроме того, первое исследование использует сценарные расчеты второго. Так что можно говорить о формировании единого представления аналитиков регулятора об источниках и ограничениях роста ВВП.

Формально действующий прогноз ЦБ ими не корректируется: это рост ВВП на 0–1% в 2026 году и на 1,5–2,5% ежегодно в следующие три года, когда, как ожидается, экономика РФ вернется к своему долгосрочному потенциалу. Приведенные в работе расчеты, однако, позволяют взглянуть на этот диапазон иначе: 1,5% соответствуют инерционному развитию, а 2,5% уже потребуют структурных изменений.

Приведенная аналитиками медианная оценка роста потенциального выпуска в экономике в первом квартале составила 1,8% в годовом выражении — на 0,4 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Пятилетнее скользящее среднее значение — на уровне 1,9%. Разрыв выпуска (отставание предложения от спроса) в первом квартале этого года авторы оценили примерно в минус 0,5% потенциального ВВП. Это означает, что экономика находилась немного ниже своих производственных возможностей, но значительного запаса свободных ресурсов уже не имела. Авторы указывают, что дополнительное стимулирование спроса в таких условиях с высокой вероятностью приведет к инфляции, а не к устойчивому росту ВВП.

Обе работы вышли до публикации Росстатом предварительной оценки ВВП за второй квартал (рост на 1,3% год к году после снижения на 0,2% в первые три месяца 2026-го, см. “Ъ” от 13 августа). На основании квартальных показателей Минэкономики оценило рост за первое полугодие 2026-го в 0,6%.

Отметим, что оценки авторов из ЦБ косвенно укрепляют его позицию в споре с правительством и бизнесом о цене высокой ключевой ставки: регулятор получает основания отделить вызванное жесткой ДКП циклическое замедление от структурного ограничения роста. Смягчение политики ЦБ может закрыть небольшой отрицательный разрыв выпуска, но без повышения производительности труда не способно надолго увеличить темпы с 1,5–2% до желаемых 2,3–3% — ведь избыточный спрос преимущественно перейдет в инфляцию.

Авторы первой работы объясняют, почему рост 2023–2024 годов нельзя переносить на будущие периоды. В эти годы статистические модели оценивали ускорение потенциального роста до 2,5–3%, однако значительная его часть была связана с восстановлением после спада 2022 года, расширением занятости, накоплением капитала, высокой загрузкой мощностей и стимулирующим влиянием госрасходов. Рост обеспечивался увеличением количества используемых ресурсов, а не устойчивым повышением эффективности. К 2025 году загрузка промышленных мощностей достигла технологических пределов, безработица снизилась до исторических минимумов, а темпы роста совокупной факторной производительности приблизились к нулю. Поэтому поддержание прежней скорости расширения выпуска стало сопряжено с растущими инфляционными рисками.

Вторая аналитическая записка рассматривает факторы роста ВВП на горизонте 2026–2035 годов. В инерционном сценарии совокупная факторная производительность увеличивается на 0,8% в год, запас капитала — на 1,1%, а трудовые ресурсы сокращаются на 0,3%. В декомпозиции факторов роста вклад капитала составляет 0,63 процентного пункта, отрицательный вклад труда — 0,13 пункта. Вместе с ростом производительности это дает увеличение выпуска на 1,3% в среднем за год. Расчет для сбалансированного роста дает 1,56%. Это не прогноз на 2035 год: авторы предупреждают, что переход к такой траектории может занимать несколько десятилетий, и используют показатель как ориентир долгосрочного равновесия.

Отметим, что большинство внешних экспертных оценок также тяготеет к нижней части официального диапазона роста ВВП. В июльском макроопросе ведущих экономистов медианный долгосрочный прогноз роста экономики определен в 1,7%. На 2026 год аналитики ожидают рост на 0,6%, на 2027-й — на 1,3%, на 2028-й — на 1,7%, на 2029-й — на 1,8%. Близкую динамику дает и Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера»: рост ВВП на 0,4% в 2026 году, на 1,3% — в 2027-м и на 1,6% — в 2028-м. «Сбер» не называет 1,6% оценкой потенциального роста, однако ожидаемое им сочетание нормализации ставки, положительных инвестиций и замедления потребления позволяет рассматривать прогноз на 2028 год как ориентир сбалансированной динамики. Отчет ЦМИ, отметим, подготовлен до публикации Росстата и исходил из оценки роста во втором квартале на 0,9%.

В ПСБ оценивают потенциал роста выше, чем ЦМИ, ожидая в 2027 году возвращения к сбалансированным темпам в 2–2,5%. Расчеты сотрудников ЦБ в названных работах, однако, показывают, что такую скорость уже нельзя считать простым продолжением инерционной траектории: для нее потребуются заметное повышение производительности, восстановление инвестиций или улучшение доступа к технологиям.

Артем Чугунов