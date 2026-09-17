В финансировании науки в РФ снижается доля госрасходов

Общий объем внутренних затрат на исследования и разработки в России, по оценкам Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в 2025 году составил 2,1 трлн руб., или 1% ВВП (в 2024 году — 0,96% ВВП). Наибольший прирост обеспечили средства государства, которое остается ключевым источником расходов на науку, почти до 1,4 трлн руб. (в расчете по паритету покупательной способности национальных валют — $45,9 млрд). В действующих ценах траты крупных и средних госорганизаций увеличились на 107,4 млрд руб. (рост на 3,7% — в постоянных). На средства федерального бюджета пришелся 1 трлн руб. расходов (прирост на 78,2 млрд руб. в действующих ценах или 2,9% — в постоянных).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В общей сложности на госвложения пришлось примерно две трети годовых затрат (63,4%). Таким образом, доля государства продолжила сокращаться: в 2024 году показатель оценивался в 65%, а в 2023-м — в 66,6%. Доля бизнеса во внутренних затратах составила 33,4%, или почти 0,7 трлн руб. ($24,2 млрд). В 2024 году вклад бизнеса увеличился с 30,6% до 32,2%. На прочие источники (средства вузов, некоммерческих организаций, иностранные средства) пришлось 3,2% (68,6 млрд руб.). Напомним, согласно стратегии научно-технологического развития, уровень частных инвестиций к 2035 году должен быть не ниже государственных.

По масштабам финансирования исследований и разработок РФ заняла восьмое место в мире. На первой строчке расположился Китай, на второй — США, на третьей — Япония. При этом, как отмечают в ИСИЭЗ, в странах, возглавляющих рейтинг, основным источником расходов на науку является бизнес (его доля — свыше 60%). Самый существенный вклад предпринимательского сектора — в Китае (79,5%), Южной Корее (78,5%) и Японии (77,5%). В США этот показатель составляет 68,7%, а в Германии — 62,6%. Даже в замыкающих десятку Индии и Турции на этот источник приходится больше, чем в РФ,— 40,8% и 53,8% соответственно. Китай также занимает первое место по абсолютной величине затрат бизнеса на науку ($817,3 млрд), Россия по этому показателю на десятой строчке ($24,2 млрд).

Несмотря на то что на госфинансирование в США и Китае приходится лишь 19,3% и 16,8% соответственно, по абсолютной величине инвестиций ($194,5 млрд и $173,1 млрд соответственно) эти страны лидируют с большим отрывом. Третье место по этому показателю занимает Германия ($56 млрд), а четвертое — Россия ($45,9 млрд).

Венера Петрова