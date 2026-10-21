МСП живет ожиданиями

В разбивке по размеру предприятий увереннее всего себя чувствовал средний бизнес, однако его индекс хоть и удержал позиции в зоне роста, все же упал с 56,1 до 55,3 пункта. Индекс малого бизнеса приблизился к пограничной отметке, снизившись с 54,1 до 50,6 пункта. Микробизнесу пока так и не удалось выбраться из зоны спада, однако в сентябре он к этому стремился — индекс увеличился с 46,9 до 49,8 пункта. Аналитики считают это позитивным знаком.