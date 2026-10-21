МСП живет ожиданиями
Мониторинг макроэкономики
Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI, который рассчитывают банк ПСБ, «Опора России» и агентство Magram Market Research, в сентябре составил 50,8 пункта. Это на 0,1 пункта ниже показателя августа. Второй месяц индекс остается в зоне слабого роста — значения выше 50 пунктов говорят о расширении активности предпринимателей, ниже — о ее спаде.
В положительной зоне индекс удержали ожидания: в сентябре доля оптимистов среди опрошенных представителей компаний выросла на 2 процентных пункта (п. п.) — до 30%, а доля пессимистов сократилась на 3 п. п.— до 31%. Фактическая же ситуация в секторе несколько иная — наращивали вложения 28% МСП (плюс 3 п. п.), отказывались от этого 23% (плюс 2 п. п.). Схожая ситуация с компонентой продаж — за счет ожиданий она подросла с 42,7 до 44,6 пункта, однако о фактическом росте сбыта говорили только 22% (минус 1 п. п.).
Общий интерес малого бизнеса к кредитованию продолжает расти — в прошлом месяце его проявили 48% респондентов (плюс 1 п. п.). При этом доля отказов банков в займах в сентябре была, как отмечается, «на повышенном уровне» и составила 9%. Доля же тех, кто заранее был уверен в отказе, и вовсе достигла максимума с 2020 года — 7%. На этом фоне значение компоненты кредитов опустилось с 59,4 до 57,7 пункта. Компонента кадров снизилась с 49 до 46,4 пункта.
По секторам лучше всего в сентябре ситуация складывалась в торговле — ее индекс вырос с 50,1 до 51 пункта. Индекс в сфере услуг также подрос — с 50,7 до 50,9 пункта. А в производственной сфере он, напротив, снизился — с 52,2 до 50,4 пункта.
В разбивке по размеру предприятий увереннее всего себя чувствовал средний бизнес, однако его индекс хоть и удержал позиции в зоне роста, все же упал с 56,1 до 55,3 пункта. Индекс малого бизнеса приблизился к пограничной отметке, снизившись с 54,1 до 50,6 пункта. Микробизнесу пока так и не удалось выбраться из зоны спада, однако в сентябре он к этому стремился — индекс увеличился с 46,9 до 49,8 пункта. Аналитики считают это позитивным знаком.
«Предприниматели начинают увереннее смотреть в будущее»,— отмечает старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов. По его словам, в предпринимателях оживает инвестиционный интерес, а их склонность к кредитованию растет — благодаря этому самый массовый сегмент, микробизнес, впервые за долгое время приблизился к выходу из зоны спада.