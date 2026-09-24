ВВП с наценкой

Мировая экономика оказалась устойчивее, чем ожидалось, к энергетическому кризису, вызванному конфликтом на Ближнем Востоке, полагают в ОЭСР. В вышедшем 23 сентября докладе этой организации немного улучшен прогноз по росту глобального ВВП в 2026 году — до 2,9% с прежних 2,8%. Эксперты при этом отметили усиление инфляционных рисков в мире, на которое центробанкам ведущих стран придется отвечать ужесточением денежно-кредитной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damian Dovarganes / AP Фото: Damian Dovarganes / AP

ОЭСР несколько улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2026 году с 2,8% (эта оценка была дана в июне) до 2,9%, отметив, что глобальная экономика показала большую, чем ожидалось, устойчивость к энергетическому кризису. Прогноз на 2027 год, напротив, снижен на 0,1 процентного пункта (п. п.) — до 3%.

Перспективы крупнейших экономик эксперты организации оценили по-разному. ВВП США в этом году вырастет на 2,2% (против 2% в июньском прогнозе), в 2027-м — на 2,1% (1,8%).

Экономику Штатов поддерживают растущие инвестиции в строительство дата-центров и сохраняющаяся высокая деловая активность. Однако часть этого эффекта нивелирует снижение покупательной способности населения из-за роста цен на энергоносители, отмечает ОЭСР.

Для еврозоны прогноз на 2026 год также улучшен — с 0,8% до 1%. Оценка роста на 2027-й снижена с 1,2% до 1%. Отмечено, что высокая инфляция в регионе и ужесточение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) будут ограничивать потребительскую активность и, как следствие, темпы экономического роста.

Прогноз по Китаю на 2026 год оставлен без изменений: ВВП этой страны, как ожидается, вырастет на 4,5%. Оценка на 2027-й снижена с 4,3% до 4,2%. Поддержку китайской экономике продолжит оказывать растущий экспорт высокотехнологичной продукции. В то же время власти КНР пытаются сократить избыточные производственные мощности и снизить чрезмерную конкуренцию в отдельных отраслях, а это сдерживает инвестиционную активность.

Для России эксперты ОЭСР сохранили прогноз роста ВВП на 2026 год на уровне 0,5%, но ухудшили оценку на 2027-й — с 0,8% до 0,6%.

В отличие от других стран, по РФ объяснений пересмотра прогноза в докладе не приводится. У российского Минэкономики, напомним, ожидания несколько другие — 0,6% и 1,4% соответственно.

Менее позитивными, чем по ВВП, выглядят прогнозы организации по мировой инфляции. Главным образом из-за подорожания энергоресурсов для стран G20 ожидания по темпам роста подняты до 4,1% в 2026 году и до 3,6% в 2027-м (на 0,1 п. п. и 0,5 п. п. выше июньских оценок). По еврозоне прогноз по инфляции 3% и 2,9% соответственно, по США — 3,6% и 2,6%, по Китаю — 1,4% и 1,9%, по России — 6,5% и 6%.

Для борьбы с ускоряющимся ростом потребительских цен центробанки, ожидают в ОЭСР, продолжат ужесточать денежно-кредитную политику. Федеральная резервная система США в четвертом квартале может поднять ставку до диапазона в 4–4,25%. Прогнозируется также «умеренное повышение» (без цифр) ставки ЕЦБ.

В ОЭСР полагают, что смягчить последствия энергокризиса развитым экономикам помог частичный переход на альтернативные виды топлива — на уголь и возобновляемые источники, а также увеличение поставок энергоносителей из стран за пределами Персидского залива.

Также поддержку оказали накопленные странами запасы нефти — резервы в августе были примерно на 6% ниже (на 507 млн баррелей) февральского «доконфликтного» уровня.

В базовом сценарии ОЭСР предполагает, что нефтегазовый шок достигнет своего пика к концу этого года. Согласно котировкам фьючерсов на нефть, в четвертом квартале Brent может стоить в среднем около $105 за баррель, а европейский газ TTF — около €82 за 1 МВт•ч. Ожидается, что затем цены должны постепенно откатиться: в среднем в 2027 году стоимость нефти может снизиться до $85 за баррель, газа — до €60 за 1 МВт•ч.

Мариета Манукян