Промпроизводство держится у нуля

На фоне негативного ретроспективного пересмотра статистики индустрии рост промышленного производства в РФ по итогам января—июля составил 0,1% к тому же периоду 2025 года, сообщил Росстат. В июле выпуск превысил прошлогодний на 0,4%, а после устранения сезонности прибавил к июню лишь 0,1%. Одновременно ведомство снизило ранее опубликованную оценку роста за первое полугодие с 0,4% до нуля. Так, свежая статистика пока не показывает оживления в индустрии, которое с июня фиксирует часть опросов предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пересмотр данных за полугодие связан с ежегодным уточнением данных и переходом Росстата на новый базисный для расчетов год — 2023-й вместо 2018-го. В расчетах были учтены годовая отчетность предприятий, обновленные досчеты по микробизнесу и изменения структуры цен и добавленной стоимости промышленности. По итогам 2025 года рост всей промышленности пересмотрен с 1,3% до 1,1%, обработки — с 3,6% до 3,1%. Оценка динамики выпуска в первом полугодии 2026 года в годовом выражении снижена с плюс 0,4% до нуля, добычи — с минус 0,5% до минус 0,7%, а обработки — с плюс 0,7% до плюс 0,2%. При накопленном за семь месяцев текущего года росте в 0,1% реализация майского прогноза Минэкономики, предполагающего рост промпроизводства в 2026 году на 0,6%, а обработки — на 1%, потребует его заметного ускорения в оставшиеся месяцы года.

За январь—июль обработка выросла в годовом выражении на 0,5%, энергетика — на 0,7%, добыча снизилась на 0,9%, а водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 3,2%. В июле обработка увеличилась на 2,4% к прошлогоднему уровню, но ее вклад в общий индекс был частично нейтрализован сокращением добычи на 2,6% и энергетики — на 4%.

Структура промышленного роста в целом изменилась мало. Его лидерами остаются виды деятельности, связанные с военным производством: выпуск прочих транспортных средств за семь месяцев вырос на 22,9%, готовых металлических изделий — на 10,9%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 4,2%. Производство лекарственных средств увеличилось на 13,9%. Одновременно многие крупные гражданские сегменты продолжили сокращение: нефтепереработка — на 9,2%, бумажная промышленность — на 8,1%, выпуск стройматериалов — на 5,6%, машин и оборудования — на 4,1%, обработка древесины — на 3,9%, химическое производство — на 2,7%, а выпуск кокса и нефтепродуктов был на 19,3% ниже прошлогоднего.

Напомним, июльский S&P Global PMI обрабатывающих отраслей вырос до 50,7 пункта с 50,3 в июне, достигнув максимума с января 2025 года. Однако S&P Global характеризует улучшение как незначительное. Июльский же опрос индустрии Росстатом фиксировал более умеренное улучшение: индекс предпринимательской уверенности в обработке вырос на 0,7 процентного пункта, но остался отрицательным — минус 1,2%. Увеличения выпуска в ближайшие три месяца ожидали лишь 27,4% респондентов, средняя загрузка производственных мощностей составляла 62%.

Первые оценки опережающих индикаторов в августе продолжают фиксировать улучшение. Индекс промышленного оптимизма Института народнохозяйственного прогнозирования РАН вырос в августе до минус 7 пунктов после минус 21 пункта в марте. Баланс фактических изменений спроса улучшился с мартовских минус 35 до минус 16 пунктов, а доля предприятий, считающих спрос нормальным, увеличилась с январских 30% до 41%. Планы выпуска после июльского нулевого баланса достигли плюс 7 пунктов — максимума за 15 месяцев.

Оценка запасов готовой продукции при этом сменилась с минимального недостатка в минус 1 пункт в июле на столь же небольшой избыток в плюс 1 пункт. Авторы опроса связывают это с подготовкой предприятий к ожидаемому увеличению спроса. Однако показатель практически нейтрален и сам по себе не позволяет отделить формирование запасов под будущие заказы от накопления непроданной продукции.

Артем Чугунов