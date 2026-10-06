Обработка остается в минусе

Повышение композитного индекса деловой активности PMI (обработка и услуги, прокси ВВП) с 50,6 до 50,8 пункта обеспечило замедление спада показателя в обработке — с 48,8 до 49,8 пункта, PMI в сфере услуг стабилизировался на уровне 51,3 пункта (см. график). Структура PMI и результаты сентябрьского опроса компаний ИНП РАН свидетельствуют, что признаки улучшения промышленной конъюнктуры к концу третьего квартала исчерпаны.

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Промышленный PMI фиксирует дальнейшее сокращение выпуска и новых заказов. Внешний спрос ухудшался особенно быстро: экспортные заказы снижались максимальными темпами с мая 2022 года. Компании продолжили уменьшать запасы и численность работников. В услугах объем работ и новых заказов продолжил увеличиваться, однако компании вновь сокращали персонал и хуже оценивали перспективы на ближайший год.

Опрос ИНП РАН отчасти объясняет, почему улучшение промышленного PMI пока не следует считать началом разворота. Продолжавшееся с весны ослабление спада спроса прекратилось: баланс его изменений ухудшился на три пункта, а доля предприятий, считающих продажи нормальными, снизилась с 38% до 36%. Прогнозы спроса потеряли еще шесть пунктов. Ухудшение продаж повысило избыточность запасов готовой продукции до плюс шести пунктов после трех месяцев около нулевой отметки. Планы выпуска, в августе достигшие максимума за 15 месяцев, к сентябрю лишились положительных ожиданий в четвертом квартале.

Слабый спрос отражается и на занятости. По данным ИНП РАН, предприятия продолжали сокращать работников с августовской интенсивностью, прогнозы занятости вновь ухудшились, а доля компаний, планирующих снижение зарплат, превысила долю намеренных их повысить. Эти оценки совпадают с PMI, зафиксировавшим сокращение персонала и в обработке, и в услугах. Инвестиционные планы не ухудшились по сравнению с августом, но сохранили глубоко отрицательный баланс. Удовлетворенность предприятий объемом капвложений в каждом из трех кварталов была минимальной за весь период наблюдений ИНП РАН с 2010 года, а доступность кредитов считает нормальной только 31% респондентов.

На этом фоне, судя по данным «Сбериндекса», потребительские расходы на неделе 28 сентября — 4 октября продолжали остывать. Годовой темп роста потребления в реальном выражении замедлился до 0,5% с 1,2% на предыдущей неделе (август 5,7%). Недельное замедление произошло за счет всех основных видов потребления, кроме услуг.

Артем Чугунов