Промышленность подрастеряла оптимизм

Начавшееся в апреле этого года восстановление позитивных настроений в российской промышленности в сентябре прервалось. Рассчитываемый Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН индекс промышленного оптимизма, который фиксирует состояние дел в этом секторе экономики, снизился за месяц на четыре пункта (см. график). Хотя пока индекс остается выше мартовского многолетнего минимума, в сентябре ухудшились все его составляющие.

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Так, баланс оценок фактических изменений спроса на продукцию снизился на три пункта. Доля предприятий, считающих имеющийся спрос нормальным, сократилась до 36%. Баланс оценок запасов готовой продукции после трех месяцев нахождения около нулевой отметки вырос до плюс шести пунктов — предприятия вновь стали чаще считать их избыточными. Баланс планов выпуска вернулся к нулю после достижения в августе максимума за 15 месяцев. По оценке автора исследования Сергея Цухло из ИНП РАН, последнее свидетельствует об опасениях предприятий по поводу того, что улучшение настроений предыдущих месяцев в четвертом квартале может не продолжиться.

Сентябрьские оценки от самих предприятий дополняют довольно слабую картину фактического производства. По уточненным данным Росстата, очищенный от сезонности и календарного фактора объем промышленного выпуска в июле вырос лишь на 0,1% к июню после 0,2% месяцем ранее — показатель находится на 0,5% ниже апрельского уровня.

В ЦМАКП считают, что признаки восстановления в гражданских секторах промышленности пока не выглядят устойчивыми. По расчетам экспертов центра, без учета нефтяной промышленности выпуск в этих секторах в июне-июле прибавлял в среднем 0,4% в месяц, однако весь прирост обеспечивала металлургия. При этом июльский показатель был на 3,2% ниже среднемесячного уровня 2024 года. В обработке в июле объем выпуска снизился на 0,3% к июню, в производстве инвестиционных товаров — на 1%, товаров длительного пользования — на 0,9%.

На таком фоне достижение ожидаемого аналитиками Центра макроэкономических исследований «Сбера» роста промышленного производства по итогам 2026 года на 1,1% предполагает заметное ускорение выпуска в оставшиеся месяцы: их прогноз предусматривает рост на 2,1% год к году как в третьем, так и в четвертом квартале. Сентябрьский же опрос ИНП РАН показывает, что предприятия осторожно оценивают возможность такого ускорения.

Артем Чугунов