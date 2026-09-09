Обработка внедряет инновации активнее других секторов

Из подсчетов экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ следует, что по итогам 2025 года выпуск инновационных товаров, работ и услуг достиг рекордного за последние пять лет объема в 12,6 трлн руб.— рост в годовом выражении составил 22%. В общем объеме производства доля такой продукции оценивается в 7,6% против 6% годом ранее.

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Наибольший рост инновационной активности продемонстрировала обрабатывающая промышленность. Доля предприятий, осуществляющих разработку и внедрение инноваций, в секторе составила 24,2%, что вдвое выше среднего показателя по стране. В отраслевой разбивке самая высокая активность зафиксирована в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (50,4%), летательных и космических аппаратов (49,6%). Одновременно в обработке выросли и затраты компаний на разработку и внедрение инноваций, достигнув 2 трлн руб. (прирост на 6,1% в годовом выражении). Как отмечают в ИСИЭЗ, объем инновационной продукции по итогам 2025 года в секторе оценивается в 7,6 трлн руб., что на 20% превышает результаты 2024 года.

Выше среднего инновационная активность оказалась и в сфере услуг — доля компаний, осуществляющих цифровую трансформацию, составила 15%. Объем технологичной продукции в секторе прибавил за год 23,8%, составив 3,1 трлн руб. Затраты на внедрение инноваций при этом снизились на 2,3% — до 2,2 трлн руб.

В строительном секторе и сельском хозяйстве интенсивность цифровой трансформации осталась довольно низкой — инновации в продуктах и бизнес-процессах используют лишь 4,3% и 9% компаний в этих отраслях соответственно. При этом в строительстве объем инновационной продукции вырос на 10% в годовом выражении — до 117 млрд руб., а затраты на внедрение технологий, напротив, сократились на 62% — до 35,4 млрд руб. В АПК отрицательную динамику продемонстрировали оба показателя — объем выпуска технологичной продукции снизился на 40% (до 70,8 млрд руб.), а затраты — на 3,6% (до 50 млрд руб.).

Как отмечают в ИСИЭЗ, внедрение инноваций позволяет компаниям укреплять конкурентные позиции на рынке. Так, 38,3% предприятий-инноваторов в обработке отмечают улучшение качества выпускаемой продукции, около 30% — расширение ассортимента. В целом по экономике почти каждая четвертая компания отмечает, что инновации помогли улучшить производственные процессы, а 22% — расширение возможностей для изучения, обработки и анализа данных.

Евгения Крючкова