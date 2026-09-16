Экспорт поддержал текущий счет

Профицит счета текущих операций РФ по итогам семи месяцев 2026 года составил $33,9 млрд, увеличившись в 1,6 раза в сравнении с таким же периодом прошлого года (с $21,5 млрд), сообщил Банк России.

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Общая стоимость российского экспорта за январь—июль увеличилась на 16,3%, до $271,8 млрд, импорта — на 15%, до $192,8 млрд. Торговый баланс соответственно составил $79 млрд — его рост с $66 млрд и внес основной вклад в увеличение показателя профицита счета текущих операций. Рост стоимости экспорта ЦБ связывает прежде всего с повышением цен на мировых товарных рынках.

После получения дополнительной отчетности регулятор пересмотрел данные за второй квартал. Профицит текущего счета за апрель—июнь теперь оценен в $19,5 млрд вместо прежних $21,4 млрд. Оценка первого квартала осталась на уровне $12,7 млрд, а показатель полугодия снизился с $34,1 млрд до $32,2 млрд.

В июле торговый профицит продолжил расти, увеличившись до $13,6 млрд с $12,3 млрд в июне: экспорт товаров составил $45 млрд, импорт — $31,4 млрд. Схожую картину показывают оценки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования: с учетом сезонности стоимостные объемы экспорта и импорта в последние месяцы росли, но разрыв между ними расширялся в пользу вывоза товаров (см. график).

В июле профицит текущего счета при этом сократился до $1,7 млрд с $4,5 млрд в июне. Причиной этого стало прежде всего увеличение дефицита первичных и вторичных доходов — с $2,1 млрд до $5,9 млрд, ЦБ объясняет это ростом начисленных нерезидентам инвестиционных доходов при сокращении доходов резидентов.

Вызванный кризисом в Персидском заливе рост цен на основные товары российского экспорта (нефть и нефтепродукты, газ, зерно, уголь и металлы) после летнего замедления возобновился: к 4 сентября индекс цен российского сырьевого экспорта Центра ценовых индексов достиг 92 пунктов (январь 2022 года взят за 100 пунктов), прибавив 8,4 пункта за четыре недели.

Впрочем, аналитики Райффайзенбанка предупреждают, что ценовой рост может не привести к сопоставимому увеличению экспортной выручки РФ: ограничения на экспорт нефтепродуктов уже сократили физические объемы нефтегазовых поставок, одновременно снижается экспорт ряда несырьевых товаров, в том числе сельхозпродукции. Поэтому заметного дальнейшего улучшения торгового баланса РФ аналитики пока не ожидают.

Артем Чугунов